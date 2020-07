Los $32 mil millones que quiere saldar el Distrito

“Hay que honrar los compromisos”

Una de las participantes en la audiencia virtual fue Mónica Fadul, directora Ejecutiva de Fenalco, quien destacó que la administración quiera honrar compromisos adquiridos.

Señaló que hay que lograr que el DATT se convierta en una secretaría de movilidad y que se ajusten los procesos en el Ider y no volver a tener una situación penosa al tener una entidad con un déficit tan grande.

“Recibimos con muy buen ánimo esta iniciativa. Qué bueno que esto pueda aprobarse pronto y estos recursos puedan llegar a los hogares a los que estaban adeudándoles y a las empresas a las que estos valores quedaron en déficits. Queremos que acompañen a la administración aprobando este proyecto”, indicó Fadul a los miembros del Concejo, pidiéndole además al Distrito que informe cómo ha sido el comportamiento del recaudo de impuestos en lo que va del año, teniendo en cuenta los estragos de la pandemia.

Por su parte, el concejal Wilson Toncel señaló que el problema del déficit no se debe al recaudo de impuestos como tal, sino a la gran cantidad de embargos contra el Distrito.

“Estoy viendo si es posible colocar parágrafo para ayudar al Distrito en un mal que viene de hace muchos años (...) Que he escuchado al alcalde, que es el tema de las prescripciones, y de esta manera podemos dar claridad de cuáles son los recursos con los que cuenta el Distrito. Hay recursos que están prescritos porque el Distrito no ha hecho el debido cobro y no se ha hecho esa depuración. Si jurídicamente miramos, podemos aprovechar y hacer esta depuración y acabamos el famoso cartel de las prescripciones que dicen que existe en Hacienda, y le hacemos un bien a las finanzas de Distrito”, expresó el concejal Toncel, del partido Cambio Radical.

Entre tanto, el concejal Carlos Barrios, del mismo partido, señaló que la situación del Ider se ha dado por la declaratoria de nulidad de la sobretasa deportiva, quitándole flujo de caja.

“Tiene un déficit de casi 11 mil millones, pero en buena hora se establece la ley de la sobretasa deportiva y así rescatar la situación del Ider; hay que traer ese proyecto. Hay que ver el tema de Data Tools, que es una empresa que tiene 1.100 millones en este déficit del DATT, pero veo que el recaudo del tránsito bajó y le seguimos pagando a este unas cifras enormes”, reclamó Barrios.

Ante preguntas en la audiencia, la director del Ider, Viviana Londoño, explicó que con este proyecto se busca sanear el 23% del déficit del Ider, beneficiando así a 71 deportistas y 586 contratistas a los que se les debe más de tres meses.

“Tenemos que seguir trabajando para sanear el 77% restante, donde hay contratos de apoyos de asociación por $3.500 millones, celebrados con ESAL, como contratos de mantenimiento. Eso vendrá en una segunda etapa, pero en este momento hemos priorizado para las personas que vienen agobiadas en medio de esta crisis. Tenemos dos retos, ese porcentaje restante es uno. Y que el presidente de la República apruebe la tasa prodeportes y compensar ese 77%. Hay que resaltar que con este proyectos que presentamos quedan al 100% saldadas las OPS para profesores de deportes, entrenadores y deportistas”, concluyó Londoño.