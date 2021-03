El presidente del Concejo, Wilson Toncel, señaló que el alcalde tiene las ganas, pero no los argumentos. Explicó que el informe de su entidad supervisora (Edurbe) le favorece a la concesión.

“El alcalde se encuentra solo, porque los argumentos técnicos y jurídicos, que se los debe brindar la administración, en cabeza de Edurbe y Valorización, vemos que no tienen ningún tipo de argumentación. Tan es así, que el informe de Edurbe es favorable a la concesión. Lo que es increíble, inverosímil, es que la diferencia de alcanzar la TIR es la manera como se utiliza la fórmula para lograr alcanzarla. Pareciese que el Distrito o los funcionarios del pasado que tenían a su cargo la supervisión utilizaban fórmula, pero no a favor del Distrito sino del concesionario, y le daban ventaja al concesionario de que este aún permanezca (...) Estos funcionarios deben buscar documentación. No puede ser que para los entes de control sea uno, pero para los funcionarios del Distrito la cuenta sea desfavorable para los cartageneros. Si el Distrito no tiene herramientas, no tiene cómo defenderse en el litigio”, expresó Toncel.

Añadió que envió un requerimiento a la Procuraduría para que haga un control preventivo y que así se construya una fiducia para que los recursos recaudados en los peajes vayan a esta, y más adelante, cuando se decida el litigio, se le entregue el dinero a quien le pertenezca y así evitar un posible detrimento.

“Alcalde, coadyuve esta iniciativa y mandemos el oficio a la Procuraduría para que mediante un control preventivo salvemos los recursos de Cartagena”, concluyó el presidente del Concejo.