Lo que pactaron Distrito y Concejo en cuanto al Plan de Desarrollo

El Concejo también explicó que pactó con el Distrito hacer ajustes financieros al plan y adaptar el articulado a la Directiva 007 del 11 de marzo de 2020, expedida por el procurador General. Así mismo, actualizar el plan con estrategias para la atención del COVID-19.

“Por otra parte, se dio lectura a una constancia enviada por el concejal Rodrigo Reyes Pereira, de la bancada del Partido Conservador, donde sustentó su voto negativo, explicando que al Plan de Desarrollo sometido a estudio le falta relación con el programa de gobierno del mandatario distrital, que la fuente de financiación no es clara y no se ajusta a la problemática mundial del COVID-19”, dejó ver la corporación edilicia.

El Concejo acordó con el Distrito dejar por sentado la creación de más espacios para personas sordomudas, creación del servicio al turista y alternativas para su financiación.

En la sesión de ayer, el concejal Pión pidió que en los eventos realizados por el IPCC se garantice la participación de personas sordomudas de acuerdo a los talentos y habilidades que posean.

Así mismo, en un oficio Pión sugirió al Distrito evaluar algunas alternativas para garantizar la financiación y cumplimiento del plan, entre las que se encuentran replicar el ejemplo de Bogotá con la emisión de bonos de deuda para adquirir mayor capital, y la de solicitar al Gobierno nacional que se extienda el apoyo a los empleados.

“Son aportes que hacemos para enriquecer este Plan de Desarrollo para lograr una mayor inclusión. Es evidente que con la rebaja que habrá por concepto de ingresos va a ser muy difícil materializar algunos puntos, y por eso es importante comenzar a buscar formas de poder obtener esos recursos. Por eso ponemos a consideración de la administración estos aportes”, indicó Pión.

También dijo que hay algunas cosas que no se mencionan o que no están claras en el Plan de Desarrollo: “Por ejemplo, las metas producto del Dadis no hablan de tener en estos cuatro años más camas de cuidados intensivos, cuidados intermedios, más salas de urgencia o construir otro hospital, y eso es necesario, porque esto de la pandemia va a durar más de dos años. Si no se tiene la capacidad de atender a los enfermos, no se puede abrir la economía al 100% para que funcione”.

El sábado 30 de mayo, cuando acaba el segundo periodo de sesiones extraordinarias, se hará el segundo debate del plan. Tras los ajustes que ha requerido, el Concejo decidirá si aprueba o no el Plan de Desarrollo de William Dau Chamatt.

Hay que tener en cuenta que en caso de que la decisión final del Concejo sea negativa, el alcalde de Cartagena tiene la facultad de adoptar y ejecutar el plan mediante decreto.