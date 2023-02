Lo que no se dijo sobre la renuncia del candidato de Dau a la Alcaldía

Y expuso: “El alcalde ahora está en una disyuntiva entre apoyar a José Osorio, candidato con la venia de Daniel Quintero (alcalde de Medellín y cercano a Petro) y una mujer que quiere lanzar como su candidata (la fuente prefirió no dar el nombre, aunque aseguró que no era María Alejandra Benítez ni Paola Pianeta ni Lidy Ramírez). Entonces Dau está esperando cómo evoluciona el ingreso de Osorio al Pacto Histórico local, movimiento que ya ha cerrado filas con sus propios precandidatos y se acaban los plazos para que José Osorio oficialice su ingreso”.

Una fuente de alta fidelidad por su cercanía al petrismo local y al Palacio de la Aduana indicó que García desde un inicio no fue la carta que quería jugar Dau, incluso desde que era su funcionario, pues veía caudal electoral en otros nombres, pero fue García quien siempre alzó la mano como buen alumno.