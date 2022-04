En días pasados el alcalde de Cartagena, William Dau, relató cómo presuntamente los concejales Óscar Marín y Kattya Mendoza Saleme habrían visitado a la directora del Dadis, Johana Bueno, en busca de contratación y recursos para sus grupos políticos.

En ese pronunciamiento, Dau explicó que la petición con visos de extorsión, a su parecer, se hizo con la premisa de que si Bueno no aceptaba, ellos accederían a afectarla por medio de la Contraloría Distrital. El mandatario ha sostenido en reiteradas ocasiones que entre el contralor (e) Rafael Castillo Fortich y una bancada de concejales hay estrechas relaciones de amistad y cercanía política. Algo negado por los señalados.

En esa supuesta trama, el alcalde mencionó como una ficha fundamental a Icelia Newman Hurtado, directora técnica de Auditoría Fiscal, quien presuntamente daría apertura a investigaciones fiscales bajo el mandato de algunos concejales.

Al respecto, Newman negó el señalamiento y solicitó al alcalde a retractarse. “Frente a los señalamientos a través de sus redes sociales, los de la Alcaldía y los medios de comunicación realizados por usted, relacionados con las funciones que desempeño como servidora pública de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias; considero que son injuriosos”.

Y agregó: “El cargo que ocupo en esta entidad es el de directora técnica de Auditoria Fiscal, por lo que aclaro que desde esta dependencia no se abren procesos, se realiza es la evaluación a la gestión fiscal. Por lo anterior, me parece una irresponsabilidad los señalamientos realizados por usted, en el sentido de atribuirme funciones que no me corresponden, además de ello no creo que conozca mi trayectoria como profesional donde me he desempeñado tanto en el sector público como el privado y jamás ningún órgano de control me ha iniciado proceso fiscal, penal o disciplinario; y le solicito que investigue antes de hacer cualquier acusación o señalamiento que atenten contra mi honra, buen nombre y el de mi familia”.