“Lo que a Dau le duele es que el bastón de mando me lo entregó la ciudadanía”

A once días del 1 de enero, fecha en la que se posesionará y comenzará su administración, Dumek Turbay Paz habló con El Universal de distintos temas de lo que le espera a la ciudad. Varias primicias, que suenan a compromisos, anunció. Lea: Dumek anuncia cuándo se acabará el día sin moto en Cartagena

El alcalde saliente William Dau lleva días criticándolo en sus redes sociales. Anuncia que no le entregará el bastón de mando y que le pide al Niño Dios que haya elecciones atípicas en 2024. Él justifica todo esto al afirmar que con su elección “Cartagena se volvió a poner las cadenas”.

A mí me da mucha tristeza cuando veo a una persona con serios problemas mentales frente a un gobierno que fue un rotundo fracaso. La ciudad está estancada con el hambre y los índices de inseguridad, de homicidios, de tráfico sexual y de microtráfico nos ahogan.

Por eso es lamentable que un señor que destruyó la ciudad se concentre en hacer videos ridículos y rompiendo tradiciones; sin embargo, él no me tiene que entregar el bastón, pues el bastón de mando me lo entregó fue la ciudadanía.

Otra cosa detestable es que en época navideña lo único que tenga por desearle a la ciudad sea inestabilidad, interinidad, elecciones atípicas. Eso demuestra lo que es: alguien que engañó a la ciudad durante su campaña y durante los cuatro años, creyéndose erróneamente el salvador de la ciudad, aferrándose en el poder

.

¿Conclusiones del empalme?

Una administración obsoleta, que contrató sin planificación y que hasta el último momento engañó a la ciudad asegurando que Cartagena nadaba en plata. A diario se les llenaba la boca diciendo que hacían una gestión extraordinaria, pero lo que encontramos fueron procesos demorados e interminables. La actual estructura del Distrito no permite la celeridad en la atención al ciudadano, que debería ser el objetivo máximo.

Se llenaron la boca diciendo que dejaban un presupuesto histórico, pero cuando revisamos la información real nos dimos cuenta que no hay esas billonarias cifras que vendieron y que muchas dependencias y procesos están desfinanciados de manera vulgar como el Plan de Alimentación de Escolar. Lo que nadamos es en inseguridad, en basuras, en descontrol.

Muchos aún piensan que tendremos 3,4 billones de pesos para invertir, pero eso no es plata que esté en las cuentas bancarias, sino proyecciones de recursos que se pueden recaudar. Lo que hay es poco más de 300 mil millones de pesos, que no es una cifra menor, pero que ya tienen destinaciones específicas para gastos de funcionamiento del Distrito.