“Lo hecho por Blel y por Dau hay que reformarlo”: Zaith Adechine

Zaith Adechine Carrillo, exconcejal y docente universitario, busca ser una alternativa en el tarjetón de candidatos a la Gobernación de Bolívar. “Estoy en una fase de diagnóstico recorriendo municipios e investigando las principales problemáticas del departamento para consolidar un proyecto que en beneficio de la población, más que por un tema político”, expuso. Considera que la contienda por la Gobernación amerita mayor pluralidad de la que hay en estos momentos. Hallan muerto a testigo clave en el caso de Gloria Estrada “La democracia debe tramitarse ofreciéndole varias opciones a las personas. En Cartagena, hay todo tipo de candidatos, empresarios, políticos, líderes, activistas y espontáneos, por lo que creo que el proceso departamental no puede ser monopolizado por un candidato (Yamilito Arana) con una estructura política establecida en contra del candidato del Pacto Histórico, y debe atomizarse para que la gente tenga de dónde escoger, dándole primacía a sus necesidades y frustraciones con la política”, indicó Adechine. Hace poco estuvo en Magangué, ¿cómo ha sido el recibimiento de las poblaciones a tu persona y propuesta? Gusta porque proponemos algo alternativo y no una persona, y la gente se siente satisfecha de ser escuchada. Nuestro acercamiento ha sido más metódico y académico que político, porque la gente está apática a que le prometan cosas y luego no se cumplan; además que es arduo en muchos territorios donde aún imperan los cacicazgos políticos. Este proceso quise hacerlo de forma organizada, por lo que contraté un equipo de asesores para recorrer los territorios y hacer un diagnóstico que se convertirá en un documento de los temas políticos, económicos y sociales. Puede que sea un eventual plan de gobierno, puede derivar en un trabajo de investigación para mi carrera académica, puedo entregárselo a una organización sin ánimo de lucro o puedo proporcionárselo a un candidato que se interese en llevarlo a cabo. Yo no estoy casado con la idea política de ser un candidato. ¿De qué manera se mete la idea de aspirar? En ese proceso fue creciendo la motivación de una posible aspiración, aunque primero estamos enfocados en el diagnóstico construido con la gente y no a control remoto desde la comodidad de una oficina. Concentrados en ese objetivo, no he dedicado tiempo a buscar avales o alianzas políticas, todo tiene su momento. Lo que sí es que no aspiraré por firmas porque ese proceso ha perdido su identidad al ser utilizada como un mecanismo de campaña. En verdad quiero proponer un proceso técnico y medible que sea más atractivo que la negociación con caciques políticos y transformar la lógica como se vota en Bolívar, que aún es muy diferente a Cartagena, donde hace años ha cogido fuerza el voto alternativo, de opinión y crítico por el acceso a la información. ¿Cuáles son los ejes de su posible campaña? Una candidatura alternativa a la Gobernación que no desconozca de lo político. Con un enfoque neutral académico y empresarial identificando todos los factores que la gente reclama en solucionar. En esa distancia que tomo de lo político creo una fundación que se llama “Un Nuevo Comienzo” con todos sus estatutos y elementos normativos. Yo no voy vendiendo a Zaith Adechine como “el candidato”, sino que todo lo tramitamos a través de ella bajo la lógica del consenso y la construcción conjunta.

Llevamos 10 municipios e iremos a todos los 45 en las próximas semanas. Para ser un buen ejercicio no puedo recorrer tres o cuatro en un solo día solo sentándome con los que mandan sin hacer un verdadero trabajo de diálogo e inmersión.

El tema más problemático es el acueducto y alcantarillado que en todos los municipios adolecen. Desde el norte al sur del departamento hay falta de autonomía para manejar este tema que está centralizado por la Gobernación y sus inconvenientes financieros. Por otro lado, gracias al diagnóstico que hacemos hemos identificado otros temas como la inseguridad que junto a las comunidades y la Fuerza Pública vamos a construir propuestas que en verdad transformen cosas. ¿Hay que aplaudir o reformar la gestión de Vicente Blel Scaff? Me cuido siempre de comentar a la ligera, y sí con mucha responsabilidad, porque hay muchos intereses políticos de por medio y quiero cuidar mi integridad, pues siempre que expreso una crítica me llaman a preguntar por qué estoy diciendo eso. Pero, ¿por qué no puedo hablar? Yo siempre he sido objetivo, crítico y argumentativo y no trato temas que no pueda probar.

Es solo ir a los territorios y ver cómo en Magangué o en El Carmen de Bolívar los escenarios deportivos están abandonados.

La Gobernación no tiene presencia en los municipios, no interactúan con los ciudadanos y no tiene proyectos que realmente transformen las realidades en las Zodes. Lo que están es identificando es una especie de monopolio político de la casa Blel. Tienen su candidatura propia y solo buscan consolidar su poder político para satisfacer sus intereses políticos. Y eso genera resistencia en las comunidades. Yo puedo hablar de esto por ni tengo grupo político ni tengo enemistad con ningún político. Soy amigo de todos los actores privados y públicos. Indiscutiblemente hay que reformar al revisar los indicadores económicos, sociales, de competitividad y de innovación, donde claramente la brecha es bastante alta. Esto no es un tema personal con el gobernador Blel, pero sí pienso que se debió preocupar más por interactuar con los actores sociales.

¿Y qué cambiaría con usted? Gestionar de la mano de los actores municipales. Yo le apostaría más a proyectos de carácter estratégico y productivo. Blel, de pronto, se ha interesado, por ejemplo, en temas de educación que me encantan al ser docente, pero a mí me preocupa la sostenibilidad de los proyectos. Así pasó con Dumek Turbay y sus inversiones en escenarios deportivos y lo mismo le pasará a los centros educativos del actual gobernador, debido a que si no propicias con políticas de mayor impacto el empoderamiento financiero de los municipios, estos no podrán mantener estos espacios. La invitación es aumentar la capacidad productiva de los territorios, por ejemplo, con distritos de riego o centros de acopio. Hay una cantidad de alternativas que con voluntad pueden llevarse a cabo o condicionar a las Alcaldías que pignoren ciertos impuestos para que tengan recursos para el sostenimiento de las megaobras. Independizar a los municipios. ¿Cómo ve el panorama de la capital de Bolívar? Una decepción total con William Dau a quienes todos creyeron que íbamos a estar en el cielo y convertirnos en Miami, pero se demostró que la corrupción no es el único problema de Cartagena. El desconocimiento de la administración pública y de contratación estatal es casi tan grave como la corrupción, pues es en esos ámbitos donde está el foco de la transparencia, la confianza y la pluralidad de oferentes.

La actual administración ha generado el temor en los empresarios a ofertar ante la persecución constante que termina deteriorando a la gestión del erario. Dau demostró desconocimiento de la administración pública y ahora se ven las consecuencias.

Con respecto a tu paso por el Concejo y la investigación sobre el caso Nubia Fontalvo - Manolo Duque, ¿qué quiere expresar? Yo confío mucho en la justicia y las personas pueden ver quién soy y a qué me he dedicado toda la vida. Yo llegué al Concejo al no ver jóvenes con liderazgo alternativo. Trabajaba era en el sector privado, por lo que me interesó entrar en el ámbito político, pero solo duré diez meses al no tener estructura política detrás y me cortaron la cabeza. Fue una canallada que logré demostrar en segunda instancia en la Procuraduría que decidió a mi favor en el tema de la inhabilidad, pero el Consejo de Estado mantuvo la nulidad electoral. Le puede interesar: Lo que no se dijo sobre la renuncia del candidato de Dau a la Alcaldía Con respecto al otro proceso, soy respetuoso de las instancias jurídicas y de los órganos de control, pero sí soy el primer interesado en el que las investigaciones avancen con celeridad y claridad y ese proceso tan extenso se resuelva, y así demostrar mi autoridad moral para aspirar. Reitero mi confianza en las autoridades y en mi tranquilidad de mis actuaciones, pues nadie puede tacharme como un político corrupto. ¿Consideras, al igual que otras personas, que en tu caso hubo poderes ocultos en tu contra? Eso no es mentira. Siempre que estás en contravía de ciertos intereses ocultos se activan campañas de enlodamiento, mucho más cuando estás aspirando con una alternativa, una tercería, como la que estoy proponiendo en estos momentos. Saber quiénes son es difícil ni me interesa. Lo que me preocupa es seguir en mi proyecto y si hubiese algo de fondo, ya hubiera salido a la luz. ¿Qué firmas en mármol? No es decir soy transparente y yo no soy corrupto, es realmente demostrar con hechos cómo mitigarás el desfalco al erario. Lo que se necesita es intervenir donde la corrupción ataca en la contratación, en los procesos y en las dinámicas, con el apoyo de plataformas como SECOP, que proviene de la OCDE, y así mitigar la mala administración de los recursos públicos. Eso se logra con voluntad, más que política, académica, empresarial y técnica. Actuar de forma administrativa y transformadora para garantizar la gobernabilidad, y mi experiencia académica, empresarial y política, me ayudará bastante en ser un gestor óptimo.

