¿Líos por ministros ‘biches’ en el gabinete de Petro? Analistas responden

¿Cómo se perfilan?

En esa figura también se le ha visto a la cartera de Transporte: “Le ha tocado estar en la escena por diferentes temas del transporte y la movilidad en Colombia, pero ha sido protagónico en tono menor, más por temas que no son de la agenda de hoy, pero que ocupa el conflicto social”.

Otras son las carteras que no han tenido mayor protagonismo, pero que manejan temas bastantes relevantes como Defensa, por la seguridad, el narcotráfico, entre otros: “Ese Ministerio está como tomándose el tiempo para presentar sus estrategias en materia de seguridad humana, en el siguiente año, la siguiente legislatura es donde le va a tocar ser protagonista”, explicó el analista.

“Son los ministros con mayor experiencia en el gabinete y, al mismo tiempo, los más expuestos en este momento por los temas, no porque ellos quieran ser protagonistas, sino por los temas que llevan. Pueden ser controversiales, pero siempre y cuando se dé en la órbita de ellos, porque tienen que defender lo que piensa el Gobierno”, expresó Viveros.

¿Qué imagen transmiten?

Frente a las diversas posiciones que han tenido los Ministerios, el analista y consultor Carlos Andrés Arias, aseguró que, a pesar del corto tiempo que tiene la actual administración, se han evidenciado falencias e inexperiencia.

“El eufemismo con el que plantea el presidente la estructuración de su gabinete ministerial no significa que no se pueda evidenciar que hay ministros que no tienen ningún tipo de conocimiento, del contexto y realidad de los Ministerios, en cómo se mueve la cartera con los diferentes grupos de interés”, aseveró Arias.

Y reiteró: “A pesar que en la diversidad de los Ministerios está la posibilidad de una Colombia diversa, puede quedarse en la retórica y en el discurso populista. Tener ministros que no tienen experiencia deja mal al país, no solamente en el contexto internacional, sino afectaciones a la economía del país”.