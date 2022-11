Lidy Ramírez vuelve al Distrito, ahora como “la bandera blanca” de Dau

El pasado 22 de octubre, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, publicó un vídeo en sus redes sociales quejándose de cierta actitud del Concejo. “Estoy frustrado porque el Concejo no quiere dar la cara. Desde hace un pocotón de meses estoy buscando reunirme con algún representante o delegado de los cabildantes para ver cómo trabajamos juntos por Cartagena, sin tener que hacer nada ilegal y sin mermelada de por medio, solo por el amor de servirle a la ciudad. Pero no ha sido posible y me han dejado plantado varias veces. ¿No pueden hacer nada sin corrupción? Es lo que dan a pensar. Esperemos que recapaciten y que la única opción que quede no sea la de pelear”. (Lea: Con su reintegro aún fresco, vuelven a suspender al alcalde de la Localidad 2)

Pero pasaron los días y no se había conocido ninguna conciliación o espacio de consenso entre Dau y los concejales, una relación siempre marcada por la rivalidad política y la tensión. Sin embargo, hace días se conoció que el mandatario evaluaba perfiles para nombrar a un enlace con el Concejo para gestionar la aprobación de recursos que permitan sacar adelante grandes proyectos de ciudad, en su último año de mandato. El Universal conoció que este rol lo llevará Lidy Ramírez, exasesora Anticorrupción del Distrito.

Cabe recordar que esta figura ya existe desde los primeros meses de la administración Dau, pues José Ángel Aguilar es su delegado en el Concejo, pero con funciones más técnicas y operativas en lo que es la presentación de proyectos de acuerdo de las dependencias distritales y gestionar mesas de trabajo con los concejales y sus equipos. Por lo que Lidy Ramírez apoyaría el brazo de Dau en el Concejo, pero con dinámicas más políticas y mediáticas.