“No tengo conocimientos de estas amenazas, yo también he sido amenazada y sé lo delicado del asunto, comparto con el exalcalde que haga las denuncias ante las autoridades pertinentes como la Fiscalía y que exija resultados. Realmente no tengo relación con esos números, yo los vi en la publicación que hizo el exalcalde en Twitter y los busqué en los aplicativos donde se verifican los números sin registro y no tengo relación con ninguno de ellos”, dijo Ramírez.

Añadió que lleva una década manejando su mismo número de celular y que tampoco cree que ninguno de los miembros del movimiento a favor de Dau esté detrás de las amenazas a Pereira. “Creo que se trata de un vil montaje nuevamente y tiene mucho que ver con el apoyo que le hemos dado al alcalde y que intentan deslegitimar eso. Creo que el exalcalde Pereira debe llevar esto hasta las últimas consecuencias y que los responsables paguen. Yo estoy con la plena seguridad de que en mi caso no tengo relación con las amenazas, no soy ese tipo de persona y no me interesa amenazar ni intimidar porque soy una persona que habla de frente, y dudo que una persona que esté en los grupos de apoyo al alcalde se ponga en ese tipo de actos o intimidaciones, cosa a la que sí estamos acostumbrados de parte de ellos”, puntualizó Ramírez.