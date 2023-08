$!¿Lidio García se unió a su campaña? Dumek Turbay responde

No obstante, este escenario de reconciliaciones y sinergia para asegurar una victoria electoral en octubre escapa de la realidad, pues aún no hay nada definido, según aseguró Dumek Turbay a El Universal. Pero, antes de diagnosticar cómo está su relación en la actualidad con su primo, cabe recordar por qué se distanciaron.

La actualidad

Consultado por este medio sobre la posible reconciliación y ratificación del apoyo de Lidio García a su campaña, Dumek respondió: “Dicha información no es real, pues aún no hay nada pactado o decidido. Lo que sí es cierto es que en estos momentos el Partido Liberal analiza el panorama electoral para oficializar su apoyo a una de las candidaturas a la Alcaldía. Obviamente, me encantaría contar con ese respaldo porque para rescatar a la ciudad de esta crisis y del desastre social es necesario que todos los actores se unan”.

Y agregó: “Yo sí me lo encontré hace unos días de forma casual en un restaurante de la ciudad. Me acerqué y conversamos, pues no tenemos una rivalidad que no nos permita saludarnos y charlar. Aproveché el espacio para expresar mi interés de contar con el apoyo del Partido Liberal y de todas las fuerzas que crean en un proyecto político que busca salvar a la ciudad de este atolladero. Además, si soy el próximo alcalde será necesario contar con el apoyo de los congresistas y de la Nación para sacar adelante los macroproyectos y las políticas públicas que necesita la ciudad”.