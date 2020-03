Lideresas piden al Distrito crear la Secretaría de la Mujer

Con fortaleza, pudo reunirse con sus parientes y en el 2006 llegó a Cartagena como desplazada de la violencia, asentándose en Membrillal con varias familias de su misma comunidad indígena. Con los años se convirtió en lideresa y hoy es la presidenta de la Asociación Indígena de Mujeres Desplazadas (Asokuankan). Dice que su historia es como una novela trágica y que ha sido víctima de guerrilleros, paramilitares y del Estado.

Gavelis fue una de las 16 mujeres que ayer en la mañana fueron concejalas por un día, en una sesión protocolaria del Concejo en honor al Día de la Mujer. “Fui víctima y sigo siendo víctima porque así me siento, porque las personas como no conocen a uno lo discriminan, como indígena me siento discriminada. En esta oportunidad que nos dieron para hablar en el Concejo pedí que se creara la Secretaría de la Mujer, para ver si no seguimos siendo discriminadas como mujer, como indígena, como desplazada, como víctima. Eso es lo que pido al alcalde y a las diferentes entidades, para ver si no nos siguen humillando como nos humillan siempre en la ciudad por ser indígenas”, indicó la lideresa.

Todas las lideresas hicieron sus aportes, pidiendo a las autoridades comprometerse con la lucha por los derechos de las mujeres y que se cree la Secretaría de la Mujer. “Hemos sido victimizadas y catalogadas como débiles, pero somos fuertes y valerosas”, dijo Mary Giraldo Pineda, otra de las lideresas que estuvo en el evento.

En el evento, las mujeres fueron homenajeadas y recibieron rosas, además de una serenata con mariachis. “Damos gracias por la rosas, pero agradecemos que se nos abran más los espacios políticos”, señaló otra de las lideresas, destacando que les hayan dado la oportunidad de exponer sus inconformismos y sus peticiones.

En la sesión protocolaria también estuvieron las cinco mujeres que hacen parte del Concejo Distrital, entre ellas Claudia Arboleda, Carolina Lozano, Liliana Suárez, Kathya Mendoza y Gloria Estrada. También otros miembros del Concejo y funcionarios del Distrito.

“Hay inequidad y hay desigualdad, y tenemos que superar esas barreras”, señaló la concejala Carolina Lozano.

Por su parte, Liliana Suárez destacó el espacio dedicado a las mujeres en el Concejo. “Por un día estas lideresas han sido escuchadas por los cartageneros. Estamos generando procesos de liderazgo y espacios para que sean escuchadas y para que nos tengan a todas en cuenta. Primera vez que el Concejo tiene cinco mujeres y primera vez que se da un espacio como este, es histórico. Nuestras voces no serán calladas y vamos a luchar para que se cree la Secretaría de la Mujer”, expresó Suárez.

Así mismo, el secretario de Participación, Armando Córdoba, destacó el evento y fue puntual en señalar que el Distrito también está haciendo todo lo posible para crear la Secretaría de la Mujer.

“Como Secretaría de Participación estamos comprometidos con garantizar los derechos y la inclusión de la mujer. Venimos promoviendo que se cree la Secretaría de la Mujer, porque es el ente rector que debe guiar toda la ejecución de la política pública de la mujer, que existe pero que no ha tenido muy buena ejecución precisamente por no tener una entidad que de la cara y que responda. Nosotros como secretaría estamos trabajando para generar articulación interinstitucional y garantizar que por lo menos en estos cuatro años, por directrices del alcalde Dau, las mujeres mejoren en todos los índices. La violencia contra la mujer debe desaparecer, lo mismo que las violaciones, el acoso sexual y debemos mejorarlas laboralmente. Esta actividad que se ha desarrollado, busca precisamente, con el apoyo de las concejalas, mejorar la participación política de las mujeres en Cartagena. Todo lo vamos a estar haciendo para garantizar la creación de la Secretaría de la Mujer; desde luego hay un marco administrativo y unos marcos legales que hay que revisar, pero los esfuerzos los tenemos puestos en que Cartagena tenga una Secretaría de la Mujer”, aseguró Córdoba.