El excesivo centralismo ya demostró que no da los resultados esperados, hay que empoderar a las regiones para que tengan autonomía en su desarrollo”

David Barguil.

¿Cuál será esa bandera que le identificará en ese sentido?

¿Qué vamos hacer? Vamos a hacer una revolución del crédito, abriendo a que haya más competencia, hoy hay tres grupos que manejan el 65 % del mercado de créditos, en Estados Unidos hay 8.000 bancos, en Panamá casi cien bancos, siendo cuatro millones de personas. Hay que quitar regulaciones, quitar barreras de acceso y espero que en cuatro años tengamos cien bancos entre tradicionales, digitales, fintech, más competencia para irrigar ese crédito, pero crédito barato, así toque dar garantías bancarias desde el Estado.

Dos, tengo un programa que es el emprendimiento por impuesto. Hay uno que se llama obras por impuesto, que hacen las empresas, pasemos entonces a decirles a los colombianos más pobres que paguen todo lo que deben en impuesto y ese valor lo van a utilizar para un emprendimiento o se van a poder asociar para tener mayor capital y ayudar a dinamizar la economía y además son generadores de empleo.

También voy a plantear que hay que darle títulos de propiedad a los más pobres. Quien tiene un título de propiedad, tiene el activo para poder apalancarse y tener crédito. Vamos a aprobar una medida en que los alcaldes puedan aprobar los títulos de propiedad en un plazo máximo de seis meses.

¿No se demoraron mucho en designarlo como candidato presidencial del conservatismo?

Por el contrario, somos de los primeros partidos que definen candidatura, en otros sectores eso no está definido, muchos de los que van por firmas tienen que esperar a radicar las firmas y, dos, la revisión de las mismas que hace la Registraduría.

Lo que hace el conservatismo va a salir a anticiparse, decimos vamos por la Presidencia, que tenemos candidato, que tenemos vocación de poder, estamos unidos, tenemos un programa que vamos a presentarlo a los colombianos y para eso vamos a recorrer el país y tenemos unos principios que están vigentes, nosotros nos vamos a atrever a una propuesta para luchar contra las drogas, nosotros defendemos la seguridad y el orden, defendemos la familia, creemos en Dios, pero además no vamos a cerrar los ojos frente a unas realidades complejas que viven los colombianos, que no es llevándonos al caos, al abismo y acabando la economía del país sino transformando la economía en una economía para la gente, más justa y que de oportunidades para todos.

¿Va a trabajar con sus demás competidores por la nominación presidencial?

Sí, además esto se trata de ir más allá de lo conservador, nosotros estamos primero en este esfuerzo interno de hablarle al conservatismo, de levantar a ese conservador que sueña y que tiene arraigados esos principios, desde el campesino hasta ese joven que quiere oportunidades a que hagamos esta campaña, pero sin lugar a dudas esto se trata de sumar esfuerzos con personas del partido que pueden que hoy no estén, pero también con personas con las que tengamos identidades, porque tenemos que juntarnos para defender la democracia colombiana, eso se tiene que hacer en virtud de programas, de coincidencias, no de componendas, de alianzas que la gente no entiende.

¿Es decir, está dispuesto a ir a un consulta interpartidista?

Nosotros no descartamos nada, pero vuelvo y le repito, primero nos vamos a dedicar a la tarea nuestra, primero vamos a recorrer el país, vamos a contar nuestra propuesta, primero vamos a levantar nuestra bandera azul, y luego hablaremos de eso, habrá tiempo para hablar de coaliciones de cara a la elección de marzo y en ese momento sabremos con quiénes, ahí hay gente buena. Esto no puede ser diciendo que uno sólo es el dueño de la verdad, esto se trata de juntar y de sumar, por eso no descartamos que recorramos ese camino.

Pero esa respuesta es muy de canciller...

Es que no puedo hablar en concreto, porque aún no están definidas las candidaturas en algunos sectores, cuando eso se de y hayamos hecho la tarea propia de nuestra colectividad le hablaremos al país de consultas.

¿Pero, en definitiva, no se hará alianza con la izquierda?

Por supuesto que no, esas propuestas lo que van a hacer es llevar a este país a un desastre y a un empobrecimiento generalizado, como ha ocurrido en otros países.

¿Y la Coalición de la Esperanza tampoco?

Créame, nosotros y estoy seguro que los demócratas, tenemos es un compromiso con derrotar la pobreza, es sacar a esos más de 21 millones de la pobreza, vamos a encontrar puntos de encuentro, pero todo tendrá su tiempo y su lugar.

¿Cómo desmarcar al Conservatismo, que fue uno de los bastiones del gobierno de Iván Duque?

Lo primero es decir que esta campaña no se puede hacer con mezquindades para aprovechar eso, para montarse, el canibalismo en la política muchas veces es rentable, pero la gente se cansó de eso. Acá hay que recoger lo bueno de los gobiernos y claro criticar lo que no nos gusta y plantear una agenda propia. Este partido recobra su vocación de poder, es el que le va a presentar el programa para que lleguemos a la Presidencia, pero sin caer en esos juegos de los ataques y de enlodar al otro para uno surgir.

¿Va a buscar al expresidente Andrés Pastrana?

Aquí hay que buscar a todo el mundo, aquí se trata de unirnos todos y defender este país, pero planteando unas políticas nuevas, atreviéndonos a plantearle a Colombia un nuevo modelo económico, que permita oportunidades para todos.