“Nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal, siempre dijimos que con ese grupo hay toda la apertura y la disposición de avanzar como tal. El problema es con César Gaviria como persona, él representa el neoliberalismo, representa más de los mismo. El país necesita un cambio, bienvenido el Partido Liberal y aquí está”, proclamó Márquez al ser indagada por una potencial alianza con la colectividad roja.

La respuesta no tardó y vino en un comunicado firmado por el expresidente Gaviria, quien expuso que: “las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez candidata a la vicepresidencia del Pacto, en presencia del candidato Gustavo Petro, constituyen una ofensa inaceptable, y hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político”.

Este traspiés con César Gaviria, según algunos, y que para otros fue un grito de independencia política y criterio de Francia Márquez, fue criticado por Roy Barreras, quien señaló, como ingeniero civil de esos puentes en pro de votos, lo siguiente: “El puente está quebrado... con qué lo curaremos... Muy difícil así. En relaciones de este nivel no se puede improvisar. Aplausos de la galería emocionada. Puertas cerradas para construir gobernabilidad. Dilapidar los esfuerzos hechos para sumar y ganar en primera vuelta no es buena idea. Aún ganando , ¡hay que gobernar!”.

Y es ese el panorama que teme Roy Barreras, jefe de debate del Pacto Histórico, quien es una de las voces más cercanas a Gustavo Petro y el hacedor, junto a Armando Benedetti, de puentes entre la colectividad de izquierda con sectores de la política tradicional. Un “trabajo sucio” necesario y estratégico en aras de ganar elecciones en un mundo que no es un jardín de rosas, según expertos; sin embargo, esta instrumentalización de la política que se aleja del progresismo, lo alternativo y el voto de opinión, ha ocasionado diversas tensiones entre los dos senadores y el resto del movimiento.

Federico Gutiérrez se ha mantenido al margen de la polémica y solo hizo presencia tuiteando: “Esta es una campaña con respeto, con ideas. Lo que Colombia necesita para avanzar es que los mejores de todos los sectores trabajen juntos. Buscar lo que nos une. Pensar en el país. Así lo haremos en mi Gobierno. No más odio, Colombia necesita unión”. Unión, reunión, ¿coalición con el Partido Liberal? Es lo más esperado en estos momentos.

Con respecto a lo afirmado por su coequipera, aseguró que: “Una actitud liberal siempre estará dispuesta a aceptar la crítica y poner los argumentos a cambio de ella. Si el liberalismo quiere abrazar el fascismo, no podemos impedirlo; la historia lo juzgará severamente. Invitamos al liberalismo a hacer de Colombia una potencia de la vida”.

Sin embargo, De Bedout señaló que con la decisión de Gaviria su poder de negociación se aminoró. “En todo caso Cesar Gaviria, al descartar a un proponente fuerte, debilita su capacidad de negociación, ahora Fico no tendría que ofrecer tanto en la subasta por el Partido Liberal, lo que llaman ‘acuerdo programático’ que en ultimas es cuántos y cuáles ministerios se darán”.

“Cesar Gaviria solo necesitaba una pequeña excusa para hacer lo que siempre había pensado hacer, entregar el partido Liberal a quien le ofrezca más. Está muy curtido en política, Gaviria, para no aguantar unas palabras de Francia Márquez”, tuiteó el reconocido periodista Félix de Bedout. Su tesis fue ampliamente compartida por analistas y ciudadanos en las redes sociales, quienes consideraron que la reunión de hace unas semanas entre Petro y César Gaviria, donde se abonó el terreno para una alianza, había sido un protocolo teatral.

Y agregó: “Ofender a César Gaviria es un error, fue uno de los gestores de la Constitución del 91. Espero que él comprenda que no todo el mundo tiene experiencia en construir unidad”, en clara alusión a Francia Márquez.

La lideresa afro, en entrevista a La FM, le replicó a Barreras con que: “Seguramente es un error para él, pero yo no he dicho nada que este país no sepa”, y reafirmó que sus declaraciones en contra del expresidente Gaviria tienen fundamento.

“Si Gaviria está dispuesto a parir un cambio juntos, con el liberalismo. La idea liberal salió inspirada por los pueblos que quisieron liberarse de la esclavitud [...] la pregunta es ¿estamos dispuestos a que el liberalismo vuelva a recoger esas banderas de justicia social y dignidad humana? Si eso es así, bienvenido el diálogo, sino pues aquí estaré levantando mi voz”.

El poder electoral y simbólico de Francia Márquez, ¿un obstáculo?

Según analistas la potencia electoral de Francia Márquez la ha empoderado y ella piensa retribuir al voto de opinión, progresista, izquierdista y feminista que la apoyó con actuaciones que no vayan en contravía; no obstante, esto eventualmente limitaría las maniobras de Petro y las alianzas estratégicas que gestionen sus allegados con otros grupos políticos tradicionales.

Por otro lado, en las semanas siguientes, antes de las elecciones presidenciales del 29 de mayo, muchos simpatizantes actuales de la campaña Petro podrían distanciarse y apoyar a Sergio Fajardo o, desconcertadamente, a Fico Gutiérrez, en caso tal la sinceridad, sin polarizado, de Márquez los incomode. Sin embargo, esa tendencia es la menos pensada, pues, precisamente, es esa libertad política la que muchos halagan y siguen, y en esas toldas se esperaría que ni el excesivo lenguaje inclusivo ni su rebeldía provocará antipatía al llegar a la urna.