“Las irregularidades en el Dadis solo las pudo autorizar Dau”: Johana Bueno

No solo “malandrín” es uno de los términos que el alcalde de Cartagena, William Dau, ha popularizado para referirse a presuntos corruptos o supuestas irregularidades en lo público. El pasado 31 de julio de 2022, en declaraciones hechas a medios de comunicación, llamó “nido de ratas” a la Universidad de Cartagena. Ese calificativo hoy lo tiene inmerso en una investigación disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación. (Lea: Dau, a retractarse por llamar “delincuente” a concejal de Cartagena)

No obstante, resaltó que no tiene las pruebas suficientes para acusar, pero subrayó que tiene fuertes indicios de corrupción.

Dau indicó que en la entidad de salud hay presiones internas para que las investigaciones no lleguen a buen puerto. Dijo que el recién nombrado como director encargado, Bartolo Hernández, habría dado un paso al costado por posibles tensiones propiciadas por funcionarios del Dadis; sin embargo, desde la Alcaldía aseguraron que se mantendrá en su encargo.

“Lo que está pasando allá adentro es alborotador, hay presiones por todos lados. No encubriré a nadie de mi administración”, afirmó Dau ante la presencia del secretario de transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga.

Concejo aprobó 6 proyectos, pero no los recursos para el CAP de Nelson Mandela

No obstante, menos de quince días después, la relación, siempre cercana en los 25 meses que Bueno estuvo en su cargo, se fractura tras las declaraciones que profirió el alcalde Dau.

Al respecto, en diálogo con El Universal, la médico Johana Bueno expresó: “Me tiene súper sorprendida y no es justo que quiera dañar mi nombre y reputación para él quedar bien. ¿Acaso no se acuerda que era él quien aprobaba todo? Yo no tenía autonomía ni para comprar un lápiz”.

La exfuncionaria del Distrito develó que desde el 2020 nunca tuvo delegación para aprobar pagos ni autorizar contratos. “A través del Decreto 1404 de 2020, se oficializó que el despacho del alcalde sea él y su equipo de asesores quienes aprueben todo en el Dadis. Yo me dedicaba exclusivamente a hacer gestiones y trámites administrativos para sacar adelante la entidad”, aseveró Bueno.