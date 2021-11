Si bien el boom de la aparición de ese sector llamó la atención, con el paso de los meses empezó a mostrar las debilidades estructurales para su conformación. Lo primero que han tenido que enfrentar es que el partido más fuerte al interior de la Coalición de la Esperanza, la Alianza Verde, en este momento no es claro que vaya a estar en la misma.

A ese centro llegaron también desde muy temprano los dirigentes Sergio Fajardo, el excandidato presidencial que en 2018 sacó poco más de cuatro millones de votos, pero no le alcanzó para pasar a la segunda vuelta, y el exsenador Juan Manuel Galán, quien llegó con el Nuevo Liberalismo como respaldo.

El centro, considerado por muchos como un sofisma que se inventaron los militantes de partidos que ahora no están en ninguno de los dos extremos, empezó a mencionarse como una posibilidad desde hace más dos años, cuando varios de los sectores que estuvieron con Gustavo Petro, como la Alianza Verde y Dignidad (partido de Jorge Robledo), se distanciaron definitivamente de él para 2022, o en la derecha dirigentes como Juan Fernando Cristo, que se alejaron del liberalismo por dar apoyo a Iván Duque.

Aunque en política nada está dicho sino hasta el momento definitivo, el panorama que se avizora para la consolidación de las fuerzas de centro, que no se identifiquen con la derecha de Álvaro Uribe y la izquierda de Gustavo Petro, no es tan fácil para que se concrete.

Y aunque Petro ha planteado a los principales referentes de la Coalición de la Esperanza (Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle), que se unan, que hay muchas cosas que los identifican, eso no va a suceder.

“Es una coalición que está alejada de los partidos tradicionales, que no va a hacer acuerdos con los que acompañan al gobierno de Duque. Es una coalición alejada de los extremos. Acá yo he señalado que cabe un Gaviria que es Alejandro, pero no dos o tres”, aseveró Cristo, quien dice cree que aún es posible que llegue el exrector a esas huestes, pese a las tensiones y distancias.

Un actor más que llegó a la Coalición de la Esperanza fue la dirigente política Ingrid Betancourt, quien si bien no cuenta con estructura política, sí tiene tras de si una muy buena imagen pública. Incluso ella ya volvió a solicitar al Consejo Nacional Electoral que le devuelva la personería jurídica de su partido Verde Oxígeno, la cual perdió en 2002 cuando fue secuestrada por las Farc.