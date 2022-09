“Las falencias en la gestión de Dau dejan mucho que desear”: Yenny Rozo

¿Cómo no preocuparse por una ciudad donde hay daños ecológicos, las multitudes incontrolables en las playas y el abuso al turista traducido en el sobrecosto de un taxi o de un almuerzo. ¿Cómo es posible que una mojarra la valoren en 300, 400 o 500 mil pesos? ¿Qué podrán decir los ecuatorianos que sufrieron hace poco esos vejámenes por no querer pagar la cuenta absurda y abusiva? Sencillamente van a llevar un mensaje equivocado de lo que es Cartagena y de lo que es su gente, esa gente hermosa, empoderada, amable que se encuentran en sus calles.

Es increíble que no puedan usar un celular o un reloj porque esto puede llevarlos a la muerte, y ese es un tema que en una ciudad turística no se puede permitir. En la misma acera de penurias están la prostitución, la trata de mujeres y el uso de menores de edad para el tráfico sexual. No podemos dejar que a Cartagena la conviertan en un referente mundial del turismo sexual.

Bajo esa lógica, lo que sucede es un mensaje para el mundo. Hago este llamado en nombre de los empresarios que tienen inversiones allí y, también, lo hago en nombre de todos aquellos que crean empleo, y de aquellos que en virtud del turismo reciben un ingreso y llevan un sustento a sus casas. Es mi responsabilidad como senadora y como colombiana expresar que Cartagena me duele, me duele lo que sucede allí y quiero hacerlo en nombre de todos los colombianos, porque como lo dije inicialmente: Cartagena es Colombia.

Por unos pocos no podemos dejar que se manche el nombre de todo un país. Por unos pocos no podemos echar a perder el patrimonio cultural de la humanidad que es Cartagena.

Por unos pocos no podemos dejar que se manche el nombre de todo un país. Por unos pocos no podemos echar a perder el patrimonio cultural de la humanidad que es Cartagena.

¿Qué le propone a la instituciones locales, departamentales y nacionales?

Debemos hacer un frente común. Por eso ayer envié una comunicación al Ministerio del Interior, al de Defensa, al de Comercio y a varias entidades como el Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, entre otras, para que se concrete una Mesa técnica de seguimiento porque esta es una problemática nacional.

¿Hay un desgobierno en Cartagena? Sí, pero también debemos hacer un llamado a la institucionalidad y por eso he pedido que los concejales de Cartagena insten a la Alcaldía de Cartagena a que propicie espacios con el objetivo de que entre todos le brindemos herramientas y seamos veedores con relación al fortalecimiento gubernamental.

No se trata de una intromisión a la autonomía territorial, se trata de un problema de interés nacional, y por ser de interés nacional es que he pedido ese acompañamiento del Gobierno para que entre todos busquemos una solución efectiva y pronta. No podemos dejar que por una falta institucional perdamos a Cartagena. El llamado es a que trabajemos en conjunto y no a que desatemos la polémica.

Acá no se trata de perseguir a nadie ni a señalar a las autoridades distritales, lo que buscamos es el bienestar de los cartageneros y la preservación de esta joya como patrimonio de nuestro país. Una puerta turística y la ciudad emblema de Colombia.

Expresó que Cartagena está en un ”desgobierno absoluto que nos está dañando la cara ante el mundo”, ¿considera que la gestión del alcalde William Dau es ineficiente?

Pienso que tiene muchas falencias. Quienes vamos de manera constante evidenciamos lo que ocurre con el gobierno local; sin embargo, considero que los legitimados son los cartageneros, y son ellos quienes pueden decir si la gestión ha sido buena o mala, como dice el adagio popular: por sus actos y por sus logros los reconoceremos.