“En el empréstito de 160 mil millones, 20 mil millones de pesos servirán para atender a personas que hoy están en la miseria. La diferencia es abrumadora entre tener un baño o no. Que tu hijita tenga donde ducharse y no le toque bañarse con una totuma a la vista de todos los vecinos; o tener que hacer tus necesidades en un baldecito donde todos te vean. Eso planeamos cambiarlo con los recursos de ese préstamo”, expresó el alcalde de Cartagena, William Dau, hace unos días.

Por su parte, la secretaria de Hacienda del Distrito, Diana Villalba Vallejo, ha argumentado en diversas ocasiones la viabilidad del crédito planteado y la importancia de obtener estos recursos para realizar obras de beneficio para la ciudad en aras de disminuir la pobreza extrema e impactar la ciudad con equidad social.

No obstante, para la concejala Carolina Lozano hay muchas dudas en el cuerpo edilicio sobre la conveniencia y planeación del proyecto que endeudaría la ciudad, pese a que las necesidades que impactaría el proyecto son tan importantes. “Creo que el alcalde Dau se ha equivocado en la forma de tramitar este proyecto, esto es un proyecto de voluntad política y él lo ha pedido a las patadas, he llegado a creer que hasta no quiere que se lo autoricen. Porque uno no va a donde el que autoriza el préstamo insultándolo y faltándole al respeto, cuando de este depende la autorización del crédito”, expresa.

Es por esto que varias veces la secretaria de Hacienda ha sido varias veces interpelada en plenarias del Concejo por la eventual incongruencia que muchos en ese recinto les genera el crédito público que busca el Distrito. Para el concejal Javier Julio Bejarano la aprobación del crédito en las condiciones actuales no sólo sería una gran irresponsabilidad con la ciudad sino incluso una ilegalidad. “Endeudar a la ciudad por 10 años no es conveniente ya que la ciudad cuenta con recursos de libre de destinación, recursos a incorporar y otras fuentes de financiación que pueden destinar para desarrollar las obras”, asegura.

Al respecto, Diana Villalba precisa que: “Los recursos públicos definitivamente no son infinitos, ojalá lo fueran. El crédito está planteado para pagarse a un plazo de 10 años, con un período de gracia de 24 meses y 8 años de amortización; el Distrito deberá buscar las mejores tasas del mercado. Es congruente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, dado que el mismo está acorde con los indicadores de endeudamiento previstos en la Ley 358 y de Superavit Primario del Distrito previsto en la Ley 819 de 2003, para todas las vigencias de gasto en el escenario del proyecto”.

Y recalca: “Además, la calificación de riesgos vigentes para Cartagena otorgada por Fitch Ratings es una doble A (AA-), lo que acredita su estabilidad para realizar una nueva operación de crédito público. Así mismo, la Secretaría de Planeación emitió certificaciones en las que precisa la conveniencia, oportunidad técnica y económica de la presente iniciativa de crédito público”.

En la misma línea a favor del crédito se suscribe el Consejo Gremial de Bolívar. “Esos recursos suponen el cierre de brechas sociales y una mejora directa en la calidad de vida de más de 50 mil ciudadanos de las zonas más vulnerables de la ciudad. El rezago de inversión en infraestructura es notorio en todos los sectores, especialmente en el educativo, en la malla vial, y en las redes de alcantarillado”, indicaron e instaron a los concejales a su aprobación. Pronunciamiento criticado por el concejal César Pion quien los invitó a preocuparse con el mismo furor por otros temas de ciudad de su jurisdicción.

La tesis de los que se oponen

El principal argumento de voces como Javier Julio Bejarano y de Funcicar es que el principio de planeación, peldaño crucial en un proceso de contratación pública, es la espada de Damocles para el Distrito en este proyecto. “Hay inquietudes sobre la garantía de que el Distrito prosiga bajo principios de fiabilidad y veracidad en este proyecto, derivados cuando se realizan con efectividad los estudios técnicos previos adecuados, definiendo con total certeza el objeto y naturaleza del contrato, las obligaciones que se generan y la distribución de riesgos y el precio”, afirma el concejal.