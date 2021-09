“Renuncié para aspirar al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático, en ese momento me pudo más la emoción de saber que podía participar en una contienda electoral que mi criterio como abogado, porque estaba inhabilitado por mi papá, que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores. Sigo vinculado a la actividad pública a través de distintos espacios de participación. Con mi papá en vida el plan era aspirar a la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca y recoger todas esas banderas del viejo ‘holmismo’ y ponerlas a disposición de esa eventual campaña presidencial de mi papá, pero dolorosa y repentinamente mi papá muere el 26 de enero a causa del COVID. Eso me obligó a replantear los proyectos y aquí estamos. He sentido el apoyo de quienes estaban con mi padre. Soy heredero de unos valores y unos principios en el ejercicio de la actividad política de mi padre y vamos a ejercer la actividad política con base en esos principios y esos valores que me enseñaron en casa”, contó.

Además de Cartagena, Trujillo Saavedra estuvo en Santa Marta, Valledupar y otras poblaciones de la Costa.