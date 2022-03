“La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas”, expresó el fallecido Steve Jobs, fundador de Apple; sin embargo y pese a sus ventajas, la tecnología y la innovación muchas veces se estructuran como muros o brechas que dividen a la sociedad.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, dice que: “La conectividad es un derecho humano”, por lo tanto, la tecnología se configura como un camino y no como una frontera, y sí se habla de derechos, no hay uno más útil y necesario que el derecho al voto.

El próximo 13 de marzo serán las elecciones de Congreso (Senado y Cámara de Representantes); pero, también los ciudadanos podrán votar en las consultas interpartidistas presidenciales, y en algunos territorios, por las curules de paz. No obstante, aún hay muchos colombianos que no tienen idea de por quién votar, ya sea por indecisión, apatía política o confusión debido al ruido de tantos candidatos, movimientos y partidos. Eso sin precisar que hay muchos electores que no saben cómo se debe votar en los tarjetones que les serán entregados.

Para esos indecisos o desconocedores la tecnología brinda una solución a través de aplicaciones e inteligencia artificial que les ayudarán, o más bien les recomendarán, los candidatos ideales en coherencia con su afinidad política, apuestas sociales que simpaticen o no, y la manera cómo consideran se debe reconstruir este país.

Populus Senado 22

Más de 70 mil personas ya han usado la herramienta creada por Congreso Visible junto con Keep Up News, en la que en solo 5 minutos le recomiendan a los electores los candidatos al Senado más afines a sus posturas. Para utilizar la aplicación solo debe acceder a Populus en https://keepup.news/senado-22 y responder el cuestionario, compuesto por 23 preguntas relacionadas con temas macro como la firma de la paz, la legalización de la droga, la despenalización del aborto, el uso del glifosato, diálogos de paz con el ELN, matrimonio igualitario, educación pública gratuita, desmonte del ESMAD, reducción de privilegios a los congresistas, entre otros temas que protagonizan el debate político.

“La herramienta proporciona información relevante para que los ciudadanos que quieran votar en las elecciones al Congreso puedan conocer las posturas de los candidatos y así emitir un voto informado”, precisa Beatriz Gil, coordinadora general del programa Congreso Visible de la Universidad de Los Andes.

Juan Sebastián Garzón y Juan Pablo Suárez, líderes del desarrollo de Populus en Keep Up News, explicaron que la herramienta se diseñó para incentivar el voto libre, transparente, congruente y correcto, en aras de evitar las nulidades que no alimentan a la democracia. “Las afinidades del usuario se calculan por medio de un algoritmo matricial. Con la resolución de 23 preguntas de “sí” y “no”, la herramienta lanza cinco candidatos que son afines a las respuestas del usuario”, explicaron.

Y agregaron: “no te estamos diciendo por quién votar. En cada uno de los candidatos recomendados que te estamos mostrando encontrarás sus redes sociales y enlaces de interés. Esto para que entres a ver a detalle las propuestas que tienen en torno a los temas que te interesan y te asegures si fueron match o no”.

Cupibot

Esta herramienta, diseñada por La Silla Vacía, es mucho más completa porque permite conocer los aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes que estarán en los tarjetones del próximo domingo en la que se disputarán 108 curules al Senado y 188 a la cámara baja. Cupibot enlazado en la página web del medio es un bot conversacional que a través de un chat con el ciudadano, preguntándole sobre su postura y afinidad política de diversos temas, le ayuda si aún no tiene candidato por quién votar.

Al ingresar a https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia podrá encontrar a Cupibot en la esquina inferior derecha de su pantalla. “Hay una serie de preguntas de temas álgidos o que el elector considere innegociable al respecto de la trayectoria, estudios, eje programático o credibilidad del candidato para hacer una mejor elección”, indican

“Puedes elegir más de una opción si separas los números asociados a las posibles respuestas con una coma, no obstante, para que la selección de candidato sea más acertada, debes procurar que tus respuestas sean lo más cerradas y puntuales posibles”, explica Andrea Mercado, periodista de tecnología.

Y añade: “Las preguntas del bot también incluyen el espectro político, los partidos en donde te gustaría encontrar a tu candidato ideal y los apoyos que este/a ha manifestado respecto a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Al final, el sistema compila todas tus respuestas y te entregará uno o varios resultados con posibles nombres que podrías apoyar basados en la dinámica”.

Por consiguiente, con estas ayudas tecnológicas se reduce el espectro de excusas para no salir a votar de la mejor manera este domingo, con transparencia, voluntad y sin errores. Es un pinito hacia una mejor democracia. “El algoritmo no puede predecir el futuro, pero el futuro pasa por la inteligencia artificial. Una fase posterior a la del homo sapiens sapiens”, expone el escritor Jorge Carrión.