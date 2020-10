Mediante el Decreto 1256 del 13 de octubre, el alcalde William Dau suspendió a su secretaria General, Diana Martínez Berrocal.

El mandatario indicó que lo hizo porque estaba obligado, debido a la petición que le hizo la Contraloría Distrital de suspender a Martínez por ser quien hizo el estudio del contrato de la primera Dama, Cynthia Pérez Amador, que es motivo de una investigación fiscal.

La Contraloría abrió este proceso porque alega que Pérez no cumple con los requisitos para ejercer un contrato de alta confianza y que por ello se habría generado un detrimento patrimonial, pues dice que debería ganar $2,2 millones y no $7 millones.

Por ello el Distrito señaló que se ajustará el contrato de la primera Dama como lo requiere la Contraloría, y que se devolverá el monto del presunto detrimento ($33 millones). Esto hará que se caiga el proceso en la Contraloría contra Cynthia. Sin embargo, se conoció que hasta ayer la Contraloría no había sido notificada del reajuste de los honorarios.

La Alcaldía explicó que durante la suspensión, Martínez no recibirá remuneración, pero sí aportes al sistema de seguridad social. “Se decreta suspender provisionalmente a la señora Diana Martínez en el ejercicio del empleo Secretario de Despacho en la Secretaría General, en cumplimiento de la exigencia realizada por el contralor Distrital, en resolución numero 0237 del 8 de octubre del 2020, como medida preventiva mientras se culminan las investigaciones relativas al proceso de responsabilidad fiscal Número 005 del 2020, respecto al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión número 76 del 2020”, señaló la Alcaldía en el decreto. Dau reiteró su malestar con la decisión. “Tengo que suspenderla -a Diana- porque estoy obligado a hacerlo, porque Freddy Quintero ordenó hacerlo, y esa decisión no está sujeta a apelación. Entonces, o acato la decisión de la Contraloría o me suspenden a mí, pero eso lo vamos a seguir peleando”, dijo Dau.