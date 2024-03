La respuesta de Uribe a Petro por elecciones: “No ha cumplido y habla de ganar”

El presidente Gustavo Petro lleva un año y siete meses en el cargo, pero ya está enfocando su mirada en las elecciones del 2026. Durante su discurso sobre la reforma rural en Nariño el pasado 7 de marzo, abordó ese tema a futuro.

"Lo que hay que profundizar en el próximo Gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer (6 de marzo) decían 'fuera Petro'. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño, si no me gusta ni cinco. Ni más faltaba que me voy a ir de ahí", dijo en su momento el mandatario.

Ante estas polémicas declaraciones, el expresidente Álvaro Uribe criticó al actual jefe de Estado, al asegurar que "no ha cumplido en dos años y ya se habla a toda hora es de quién va a ganar las elecciones del 2026. El Gobierno instiga, dice que las tiene que ganar".