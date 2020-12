Por su parte el registrador nacional Alexander Vega, sostuvo que “no era un proyecto fácil. Se ha logrado un gran texto, tenía claro que cuando radicáramos el proyecto no iba a ser un tema fácil. Lo difícil era generar consensos sobre una norma electoral”.

Insistió que esta no es una “reforma improvisada, se tuvo un trabajo serio durante mucho tiempo, que ha tenido el aporte de quienes hacen las leyes”.

El viceministro del Interior, Daniel Palacios, manifestó que este no era un proyecto fácil de discutir, “hoy Colombia avanza en la reforma de un código electoral que se necesita, hay un código electoral obsoleto. Hoy éste es el producto de un esfuerzo de trabajo de esta plenaria, en donde se removieron cosas, se adicionaron otras y se modificaron”.

Otra de las ponentes, la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, al hacer el balance de lo aprobado, destacó que la reforma resuelve problemas concretos del proceso electoral como la residencia electoral, se tendrá un sólo e-14, se extendió en una hora la jornada electoral 1 hora (8 a.m, a 5 p.m) y jurados directos del censo. De la misma forma se tiene lo referente al voto rural.

En ese sentido el coordinador ponente, representante a la Cámara, Alejandro Vega, destacó que no se avanzó de manera inconsulta, por el contrario se escuchó de forma insistente a todas las bancadas. “Hemos realizado un debate democrático y garantista, escuchando todas las consideraciones siempre de frente al país”, destacó.

El registrador indicó además que “acá no se pupitreó nada, acá prácticamente se discutió todo. Llegamos al mayor consenso, esos son los códigos profundos. Ustedes pensaron en las próximas generaciones no en las próximas elecciones. Los temores se van a disipar cada vez que se vaya avanzado. El registrador que les habla no va a implementar todo el código electoral”.

Declaró además que “acá no hubo puntos de honor, las críticas que hubo al proyecto las recibí todas como recomendación, nunca he sido un hombre que me quedo en la crítica, cualquier crítica la traspaso y la vuelvo una recomendación. Las que vinieron de las columnas, de la opinión pública, de las redes sociales fueron recomendaciones”.