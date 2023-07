La puja verde que le quitó a Lozano la Presidencia del Senado

Se habla de derrota del Gobierno porque la oposición, en pleno, votó por Name. Y sobre todo porque la senadora Angélica Lozano, que había recibido el apoyo de la bancada petrista, la del Pacto Histórico, salió derrotada por cinco votos. Lea también: Video: María Fernanda Cabal y Piedad Córdoba se saludan como amiguísimas

El resultado de la votación en la que resultó elegido como presidente del Congreso Iván Name, no solo se recibió como una aparatosa derrota para el gobierno de Gustavo Petro, sino que deja al descubierto fallas que podría estar teniendo la Casa de Nariño en el manejo de la muñeca política en el legislativo.

Sin embargo, con lo que nadie contaba, era con que tanto Inti Asprilla como Iván Name, y sobre todo este último, no le iban a hacer caso a la decisión de la bancada e iban a terminar actuando a título propio.

El senador Inti Asprilla, verde de tradición, pero de raíces tan petristas como las del Pacto Histórico, le cantó la tabla a todos sus compañeros de partido y hasta al mismo Gobierno, asegurando que se habían inclinado por una candidata que no se la jugó, como él sí, por la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de 2022.

Y el senador Iván Name, se quedó con el cargo más alto del Congreso sin muchas conversaciones con su bancada –porque no estuvo en las últimas reuniones clave– pero sí con repetidas charlas con la oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) y el “independiente” Conservador en el que el propio presidente del partido, Efraín Cepeda, le movió votos.

Al presidente Petro, un congresista le escuchó decir, que Inti Asprilla era el candidato de su corazón, el más leal al proyecto político, pero que si no tenía opciones de ganar le parecía bien que fuera Angélica Lozano la elegida. Iván Name, no parecía estar entre sus simpatías, por ser un senador más identificado con la centro derecha que con la izquierda.