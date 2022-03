Si bien el candidato presidencial Gustavo Petro, ganador de la coalición del Pacto Histórico, era uno de los invitados a la cita democrática y había confirmado su asistencia, a pocas horas de arrancar el evento manifestó que le era imposible llegar a Medellín por problemas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

La pregunta con la que los moderadores le darían la bienvenida era sobre su polémica propuesta del modelo pensional que instauraría en su Gobierno; sin embargo, debido a su ausencia, los panelistas le trasladaron la pregunta a los tres candidatos asistentes: Fico Gutiérrez, Íngrid Betancourt y Sergio Fajardo.

Betancourt expuso que la propuesta de Gustavo Petro sobre las pensiones es: “peligrosa, porque quiere quitarle el control, que bien ha hecho en el manejo de los ahorros de los colombianos los fondos bancarios privados, para que gestionen estos recursos los políticos, algo que en otros países ha terminado en desfalcos y robos de esos dineros. Debe haber igualdad en ese dinero”.

En la misma línea se suscribió Fico Gutiérrez, quien expresó que la propuesta de Petro es populista. “Quiere gastarse una plata que no es de él. Quiere expropiarle el ahorro a los colombianos, el dinero que han resguardado por tantos años, él lo quiere expropiar como hará con tierras y con empresas privadas. Es peligroso, acá lo que se debe es subsidiar las pensiones bajas, y no mentirle a la gente con cifras falsas”.

A su turno, Sergio Fajardo indicó que: “De cada cuatro personas, tres no tienen jubilación. Gran parte del país vive en la pobreza. Pedimos un apoyo económico mensual de 500 mil pesos por persona. Esa es nuestra propuesta. Lo que amerita una reforma tributaria que nos permita usar 33 billones de pesos que servirán para este apoyo pensional a aquellos que hoy no tienen esa opción. Para eso no se debe tocar los ahorros de los colombianos y prometer cosas irreales y coyunturales”.

Y concluyó Betancourt: “Lo grave del populismo es que esconde el robo de los ahorros de los colombianos. Petro como presidente hará que un día se le desaparezca el dinero que ahorraron los ciudadanos con tanto esfuerzo. Un robo a mano armada”.

