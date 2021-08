El proceso de moción de censura que adelanta el Concejo de Cartagena contra el secretario de Participación del Distrito, Armando Córdoba, podría tener un trecho más largo del esperado.

Una “novela” con varios giros que ayer tuvo otro episodio en medio de un clima de tensión, pues el funcionario asistió a las instalaciones de la corporación a rendir descargos.

Con esa audiencia se retomó el proceso contra Córdoba, quien fue apartado de su cargo en junio luego que el Concejo aprobara la moción de censura, en la que alegaron falta de gestión. Sin embargo, Córdoba presentó una tutela y el mes pasado un juez falló a su favor, indicando que hubo violación al debido proceso y por eso le ordenó al Concejo revocar la moción y que fuera restituido en su cargo, lo cual fue acatado.

Tras revocar el fallo, el Concejo retomó el proceso de moción desde la audiencia de descargos, ya que la corporación alega que el juez del caso señaló que las etapas anteriores no estuvieron viciadas.

Sin embargo, cuando Córdoba empezó ayer su intervención ante los miembros del cabildo distrital, señaló que el hecho de que la corporación retomara la moción por la audiencia de descargos podría configurar una presunta irregularidad. Además, reprochó el hecho de que en el Concejo se haya ventilado información de la excusa médica que envió el lunes, teniendo en cuenta que ese día era la rendición de descargos y no asistió argumentando que tuvo problemas de salud. Por ello la audiencia tuvo que ser reprogramada y se hizo ayer.

“Se ha hecho una interpretación errónea del fallo con el que se tutelan mis derechos, cuya única orden es de reintegrarme al cargo, que no fue cumplida en el tiempo establecido por ser objeto de alguna situación que quisiera dilatarla, por lo cual el juzgado hizo llamado al Concejo en razón de un desacato. Este es un procedimiento que presumo estaría viciado, el juez no ordenó subsanar el procedimiento de moción, la orden es reiniciar el proceso, es decir, llevarlo a su inicio (...) Ellos deben reiniciar la moción y hacer otro debate de control, pero me citaron a descargos de inmediato. Tendré que apelar a los mecanismos para defender mis derechos”, dijo Córdoba, dejando ver que tomará acciones legales contra el Concejo.