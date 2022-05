Nicolás Pareja, director de El Universal, entrevistando a Philip Goldberg, embajador de EE. UU. // Julio Castaño

Embajador, ¿qué se lleva de Colombia?

He estado mucho tiempo en Colombia por alrededor de treinta años en los que he sido testigo de su ímpetu por el desarrollo frente a los problemas multisectoriales que sufren muchos países de la región. Este país siempre lo he sentido como una casa, en la que mi familia se ha sentido bien recibida.

En estos momentos estamos recorriendo el país, pues no pudimos hacerlo por la pandemia, en aras de conmemorar los 200 años de relación diplomática entre los dos países.

Fue usted el embajador de los 200 años de la relación entre ambos países. ¿Qué ha supuesto esto para usted?

Gratitud. Estos 200 años son significativos y dan testimonio que Colombia es uno de los aliados más fuertes de Estados Unidos, pese a no ser miembro de la OTAN. Las relaciones actuales son óptimas en materia militar, geopolítica y comercial.

¿Qué cree que pudimos haber hecho mejor durante estos 200 años?

Creo que son más las cosas por rescatar que las faltantes. Colombia y Estados Unidos a través del Plan Colombia han demostrado cómo se pueden dejar de lado las agendas unilaterales para enfrentar en conjunto al narcotráfico. Eso dio cimientos para el conseguido proceso de paz con las FARC.

Por lo tanto, yo he visto en los últimos 32 años unos avances muy importantes. Antes, los carteles tenían postrado al país y las ciudades estaban rodeadas por las guerrillas. Una situación horrible que ahora los jóvenes no viven y sí ven un país miembro de la OCDE, con importantes avances económicos y que está empeñado en recuperar el territorio, combatiendo a los criminales.

¿Qué más tendríamos que hacer las dos naciones y sus gobiernos para hacer de los próximos 200 años mucho más provechosos para ambos pueblos?

Estamos promoviendo el comercio entre los dos países, atrayendo inversiones desde los Estados Unidos a Colombia. Ayer estuvimos con empresarios del sector astillero local que próximamente podrán renovar buques norteamericanos. Ese es uno de los beneficios del Tratado de Libre Comercio.