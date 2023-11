La invitación que Javier Julio Bejarano le aceptó a Dumek

Entrevista con El Universal, Bejarano dio detalles de su cita con Dumek, quien desde el próximo 1 de enero ocupará el Palacio de la Aduana.

"Lo cortes, no quita lo valiente. El alcalde pidió un espacio y acepté la invitación. Creo que el espacio será bueno, pues en campaña chocamos y se dijeron muchas cosas que vale aclarar. Además en el mismo mostraré unas ideas que para nosotros son fundamentales y quisiéramos que las acogieran. Lo que sí está claro es que no me sentaré con Dumek a pedirle OPS o mermelada", sostuvo.