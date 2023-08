“La Fiscalía no nos ha dado información sobre el presunto desfalco: Dau

“Mi vida nunca ha tenido una tacha”

Consultado por El Universal sobre posibles cuestionamientos al exalcalde Pedrito Pereira, el actual candidato al Concejo por Cambio Radical expuso: “No tengo conocimiento de esos hechos y lo expreso de manera rotunda. Ya Dau hizo las denuncias y lo mejor será respetar las instancias legales. En su momento le pregunté a Carrillo sobre ese tema y hasta el día de hoy sostiene que no es cierto y ahora nuevamente lo sacan a relucir en época electoral”.

Y aseveró: “Jamás en mi vida pública he tenido señalamiento alguno de este tipo de situaciones. Los funcionarios y profesionales que él denuncia deberán defenderse de esos señalamientos. Su actitud no es nueva para mí, pues hace años hace todo tipo de denuncias contra mí, que me llevé los cuadros del despacho, las sillas de las oficinas, los computadores, los celulares, que privaticé del Datt, en fin: que dejé a Cartagena quebrada. Pero no explica por qué se la ha pasado incorporando recursos del 2019 y otros temas; sin embargo, lo que queda es esperar a que actúe la Ley y los resultados de las investigaciones”.