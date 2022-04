“Y además, le pusieron un presupuesto a ese contrato de apenas 22 millones de pesos que es artificialmente bajo. Ninguna entidad seria se va a presentar. Eso ya lo tienen amarrado, y si fuera transparente de verdad darían un tiempo amplio para un proceso que se cierra hoy a las cinco de la tarde”, expuso Dau.

Y agregó: “Precisamente hoy, a las ocho de la mañana, el Concejo publica en sus redes sociales una pieza indicando los requisitos para presentar las ofertas por parte de las entidades de educación superior e informa los canales por dónde presentar las ofertas, que no cumplen con la legalidad. Esto es un proceso contractual, ellos se están brincando todos los procedimientos solicitando ofertas a su correo y no por SECOP. Esto es un proceso oficial y legal. A mí no me importa quién nombran de contralor, yo no le tengo miedo al control, porque el que nada debe, nata teme. Lo que sí le pido al Concejo es que hagan un proceso, abierto, objetivo, limpio y transparente”.