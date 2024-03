La dura respuesta de Mininterior al exdirector de Planeación Nacional

Velasco lo primero que dijo que se tomó mucho tiempo el exdirector de Planeación Nacional para expresar sus molestias. “Respeto el criterio de Jorge Iván González, pero lamento que hayan pasado 18 meses para darse cuenta, él estuvo 18 meses en el consejo de ministros y debió decirlo en ese momento y no cuando sale”.

Aunque el dicho dice que los trapos sucios de se lavan en la casa, en el gobierno nacional o quienes estuvieron en el mismo hasta hace pocos el dicho no aplica y para la muestra el ‘agarrón’ en que terminó la opinión del exdirector de Planeación Nacional sobre cómo funciona el consejo de ministros. Lea aquí: Un exmagistrado y una exmagistrada auxiliar: nuevos defensores del Estado

Negó el ministro que ahora el consejo de ministros tenga otro tipo de discurso diferente al que se tuvo en el inicio del gobierno en agosto de 2022, “es el mismo consejo de ministros, los compañeros son los mismos, casi los que comenzaron con él. No me parece muy elegante que las críticas que debieron hacerse en el interior de un espacio como es el consejo de ministros se hagan ahora, creo que el maestro y amigo Jorge Iván González no puede equivocarse de esa manera”.