Cristián Torres, otro de los defensores jurídicos de Estrada narró, según su versión, cómo fue el operativo: “La concejala Gloria Estrada en compañía de su esposo Martín Barreto, el señor Avelino Villamizar y otra persona, se movilizaban por el puente Román, en Manga, cuando una patrulla de la Policía les pide que se orillen para hacer una requisa. Ellos como personas legales hicieron caso. Los agentes fueron directamente al puesto donde estaba sentada esta cuarta persona y es allí donde encuentran la droga”.

Y añadió: “Esta cuarta persona de inmediato es capturada, pero luego se escapó mientras era escoltada y es la hora que no se tiene conocimiento del paradero de ese individuo, quien era el que cargaba ese paquete. La Policía en las actas de captura no reconocen esa cuarta persona quien era la que llevaba, supuestamente, el paquete con droga, ya que a la fecha no ha habido dictamen ni nos han notificado que sea cocaína o no. Estamos en los registros de los capturados esperando que un fiscal de reacción inmediata defina si van a ser llevados ante un juez de control de garantías, y así definir la situación jurídica de estas tres personas”.