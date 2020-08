Detalles de la denuncia contra Dau ante la Comisión Interamericana

El hecho

Según Muñoz, el 20 de enero llegó al despacho del alcalde luego de pedirle una cita, pues quería hacer parte de su equipo de trabajo.

Sin embargo, aduce que aunque tenía buenas relaciones con Dau, varias personas allegadas a este la habrían indispuesto. “Como Lia no ha sido funcionaria y no tenían cómo atacarla, lo que hicieron fue indisponerla con el alcalde y cuestionar su integridad como mujer”, explicó Jorge Urzola, esposo de Muñoz.

La excandidata a la Alcaldía dice que entró al despacho del alcalde y luego de 20 minutos este le mostró su celular y le puso un audio desde su Whatsapp. “Decían muchas cosas malas de mí, que yo me había acostado con todo Cartagena. Como me puso el celular, pude ver el número del que le habían enviado el audio”, explicó Muñoz, quien dijo que todo esto ocurrió delante de su marido, que alega que esta sería la primera vez que la Comisión Interamericana acepta indagar un proceso relacionado con un alcalde de Cartagena.

Muñoz cuenta que el número que vio sería de Chulian Quiñones, una persona allegada al alcalde Dau. Además, explica que el audio se pasó por un grupo de Whatsapp en donde, supuestamente, está el alcalde, así como el concejal Javier Julio Bejarano. Cree que este, presuntamente, también habría compartido el audio y por ello también lo denunció, igual que a Quiñones.

El Distrito dice que es falso lo que alega Muñoz, mientras que Julio Bejarano también niega que haya compartido material relacionado con la excandidata a la Alcaldía o que haya hecho algún pronunciamiento para agredirla en su dignidad.

“Yo no he hecho parte de ningún chat donde esté el alcalde y menos donde se traten temas de ella. Incluso, si existiese dicho chat, en el cual no estoy, tendría que probar que se hicieron declaraciones contra ella. Yo no he hecho declaraciones contra ella y no he atentado contra su dignidad nunca. Es un tema de una persecución que tiene, pero tendrá que demostrar con evidencias”, indicó Javier Julio Bejarano, quien aseveró que tomará acciones legales.