La Corte Suprema mantiene a Armando Benedetti en el caso de Fiduprevisora

Casi un mes después de que la Corte Suprema de Justicia decidió que el exsenador Armando Benedetti no necesita ir a prisión mientras se le investiga por el caso de corrupción de Fonade, tomó una decisión similar en otro proceso. Siga leyendo: Benedetti seguirá libre, pero la Corte Suprema sigue investigándolo por Fonade

Cuando el exsenador acudió a la indagatoria, expresó que a alguien se le ofreció un principio de oportunidad a cambio de declarar en su contra.

“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero que nunca ha declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde él dice me iban a ayudar con un principio de oportunidad, pero no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti”, aseguró Benedetti.

Quien supuestamente buscó a la persona para declarar fue el fiscal Daniel Hernández, quien actualmente se encuentra en juicio en medio del caso Odebrecht.

En el pasado, el excongresista cordobés Otto Bula denunció que Hernández lo amenazó por haber empezado a delatar a personas involucradas en ese entramado de corrupción. Junto a Hernández habría actuado otro fiscal de apellido Parada, cuyo nombre no fue revelado por Armando Benedetti. Ambos abordaron al presunto testigo, que actualmente está en prisión. El exsenador añadió que ya denunció a Hernández por esos señalamientos. Le puede interesar: Tribunal de Cundinamarca mantiene, por ahora, a Benedetti en su cargo en la FAO

“Desde la cárcel, el testigo dijo que un sábado y un domingo lo fueron a buscar el bandido de Daniel Hernández y el fiscal Parada, diciéndole que si hablaba mal de mi lo sacaban de la cárcel, cosa que no podría porque estaba condenado a 25 años de prisión”, manifestó.

La Sala de Instrucción, con Francisco Farfán en una licencia no remunerada, tuvo que definir la situación jurídica del hoy Embajador ante la FAO. Siete meses después, decidió que una medida de aseguramiento es innecesaria, pero sigue investigando la responsabilidad del político costeño.

En la Corte Suprema reposan al menos cuatro expedientes más por los que Armando Benedetti debe responder. Uno de ellos, una red de corrupción que desvió recursos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a cambio de coimas que beneficiaron a varios políticos.