“La Contraloría está en una situación deplorable”: Contralor distrital

El contralor aseguró que su cruzada por la transparencia será técnica y no será una inquisición laboral. “Mi talante no es de perseguidor y así me comprometí con los empleados. Lo único que he advertido es que no voy a acolitar sinvergüenzuras y malandrinadas, como dice el alcalde Dau, en la entidad; por ende, quien se aparte de la imparcialidad, en juicios exprés, auditorías aletargadas, presiones o ausencias laborales, será relegado.

Hay denuncias de que la política tiene capturada a la Contraloría, ¿usted es una ficha del concejal Luis Cassiani?

“Llevo más de 15 años siendo un tecnócrata y no un burócrata. Quienes me conocen saben que mi labor como profesional, en el sector público y en el privado, la he labrado por mi formación académica como abogado especializado y candidato a magíster en contratación pública, y no por ‘recomendaciones’ o favores políticos. En la Contraloría estoy al servicio de la ciudadanía y no de ninguna casa política o dirigente. No tengo ningún vínculo con algún concejal”.

La Contraloría, sin vigilantes ni papel

Martínez indicó que al posesionarse de su cargo se reunió con los sindicatos de la Contraloría para tener una radiografía de la entidad. “Ellos acusaron que por malos manejos la entidad está en crisis. Luego, al reunirme con el contador y la tesorera del departamento administrativo y financiero denoto que hay un rezago, resultado de estar ‘echándole tierrita al presupuesto’. Se pagan procesos con la vigencia futura, empeñando los recursos que aún no se tienen para tapar los huecos del pasado y del presente”, precisó el contralor