“La sentencia nos toma por sorpresa. Porque al revisar junto a mi abogado el fallo de primera instancia en el que soy absuelto, se denota que se ajustó al derecho. Y estábamos con la convicción de que el tribunal ratificara esa decisión, pues se demostró que nosotros solo hicimos un reconocimiento a unas reclamaciones que hacían unos exconcejales, y también cabe agregar que el acto administrativo que proferimos estaba condicionado a que la Alcaldía, luego del Concejo reconocer las reclamaciones, tomara la decisión de pagar”.

Y añadió: “Tanto es así que la Alcaldía al no pagar los reconocimientos, no había mérito para un embargo fiscal ya que nunca se pagó nada. Por lo tanto, toma por sorpresa que se saque a relucir una sentencia basada en actos administrativos que se quedaron en la inocuidad, al Distrito nunca desembolsar nada”.

¿Cómo afrontará el proceso en su contra?

“Los abogados están trabajando para presentar los recursos respectivos y esperar que la Corte nos dé nuevamente la razón, como lo hizo el juzgado en primera instancia. Y así pierda efecto una decisión que se relaciona más con la coyuntura política que se presenta en la ciudad y por la cercanía a los procesos electorales.

¿Esto es una retaliación política?

“Yo no soy un entendido de guerras políticas porque hace un tiempo me distancié de la política al no aspirar más al Concejo, y solo me he limitado a cumplir con mi derecho al voto y a apoyar a quienes crea son buenas formulas para Senado y Cámara. Es lo que he venido haciendo, por ende, no tengo ningún conocimiento de enfrentamientos entre casas políticas y demás”.

¿Planeaba regresar a la política?

“Mi retorno a la política es un tema que a futuro se analizará, lo que toca en el presente es atender el fallo proferido por el Tribunal, y entrar a defenderme ante la Corte para llegar a un término justo que es lo que esperamos. Quiero expresarle a la ciudadanía que no hay justicia en esta condena, y que sea la Corte la que dé las precisiones del caso”.