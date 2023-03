“La compra de votos es la esclavitud de hoy en día”: Lena Acosta

Calle del Arsenal. Centro de Cartagena. 25 de diciembre del 2004 en pleno horario de furor de la rumba en la noche. Ese día, la abogada especialista Lena Acosta junto a su hermana Johana sufrieron de frente el racismo que yace en esta ciudad desde la colonia. Lea: Acusan a secretaria de Dau de acoso laboral y discriminación

21 años después de ser rechazado su ingreso a dos discotecas por ser una mujer negra, y tras el pleito jurídico que ganó, hoy anhela ser alcaldesa de Cartagena. “Tras 14 años de experiencia liderando procesos de diálogo social bajo un enfoque en derechos humanos, sostenibilidad ambiental, construcción participativa, diversidad e inclusión en varios cargos en el Gobierno nacional, desde el pasado septiembre recorro barrios y sectores hablando con la gente para entender mejor ciertas problemáticas y realidades”, expuso Acosta.

¿Qué te motivó a meterte en este proceso tan espinoso?

Porque siento que toda la experiencia que he adquirido en términos de mi formación profesional, mi desarrollo profesional y mi formación académica, en Bogotá, me dan las herramientas suficientes para ser competitiva en una contienda de esta naturaleza. Tal vez hace ocho años era impensable que un perfil como yo pudiera llegar al Palacio de la Aduana, pero ahora considero que el camino que he recorrido en mi trabajo en los últimos cuatro gobiernos, desde el segundo de Álvaro Uribe hasta el del presidente Petro, me dan el suficiente bagaje para ofrecer una alternativa ética, transparente, técnica y eficiente para construir una mejor ciudad.

¿Cuáles son los ejes de tu campaña?

Primero que todo, yo he venido hablando de algo que creo que a nosotros a veces nos cuesta un poco: la movilidad social. Cartagena es una ciudad que su estructura socioeconómica se ha venido manteniendo bajo una lógica en la que un amplio porcentaje de la población, más del 60%, se encuentra en condición de pobreza y vulnerabilidad. Eso no se debe a la administración actual sino que ha sido una constante.

¿Cómo se lucha contra eso? Aprovechando nuestros activos tan valiosos para generar riqueza ante tantas condiciones favorables para que seamos una sociedad competitiva. Ya no más mencionar la pobreza como un gancho electoral sino que debemos ahondar en el diagnóstico que arroje estrategias para superar esa circunstancia. Oportunidades reales, empleo, dignificación y educación para las personas, y así puedan movilizarse socialmente.

Por otro lado, la administración debe respaldar de forma más integral a los emprendedores y a las búsquedas de la gente a través de la gestión gubernamental; por ende, se hace necesario elegir personas con experiencia académica y pragmática, y no, como hemos venido haciendo, políticos que van a aprender lo público después de que son elegidos. Con mi bagaje e ímpetu que busco brindarle a la construcción de una mejor sociedad pretendo ordenar la casa.

¿Y qué piensas del racismo que cada semana protagoniza noticias o escándalos en las redes sociales?

Además de haberse normalizado en diferentes espacios, también ha afectado la confianza de las personas que sufren los maltratos, por lo que la institucionalidad debe reconstruir esta confianza perdida. Si nosotros fuimos la puerta de entrada de la esclavización en las Américas habiendo sido de los más importantes puertos negreros en su momento, ahora debemos ser ejemplo también de la salida de esos lastres coloniales.

Cartagena no simplemente se ha soportado sobre la base de estructuras racistas y clasistas, y eso incide en el fortalecimiento de cordones de pobreza y desigualdad. Esto debe acabarse con cambios de mentalidad de parte y parte, de apropiación gubernamental del problema y de la percepción ciudadana. Hay población afro que por no tener más oportunidades laborales trabajan en espacios racistas, y es ahí donde la Alcaldía debe propiciar alternativas laborales, financieras y educativas.