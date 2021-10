Óscar Iván Zuluaga, precandidato presidencial del Centro Democrático, cree que la colectividad hoy no cuenta con el poder político para poner el próximo presidente de Colombia, por lo que señala que es necesario buscar alianzas políticas estratégicas.

Habló de cómo ve al uribismo en ese panorama político. “Soy fundador del Centro Democrático y me siento orgulloso, admiro y respeto al presidente Uribe; veintidós años de una relación política con él. Soy testigo de su integridad y de su amor y trabajo por Colombia. Pero creo que no somos capaces de elegir nosotros solos como partido al próximo presidente, porque han cambiado muchas circunstancias. Por eso creo que el camino correcto es que el Centro Democrático lidere la construcción de una alianza y coalición con otros sectores. Voy a decir con cuáles creo yo: movimientos ciudadanos, como los de Federico Gutiérrez y Peñalosa; partidos políticos como Cambio Radical, La U, Partido Conservador, movimientos cristianos y Centro Democrático. Si tenemos la capacidad de conformar esa coalición, le estaremos dando un mensaje de esperanza y confianza a Colombia (...) El momento de Colombia exige coaliciones políticas, esa es una verdad”, dijo.

“Si yo gano la encuesta del partido y luego la coalición, pues seré candidato de la coalición, pero mi partido es el Centro Democrático, y creo que eso es lo que hay que dimensionar. Pero hoy lo que hay que deponer son egos, sentimientos partidistas individuales para pensar en el país. Hoy el ejemplo está al lado y es el Perú, donde hace dos meses no se unieron los partidos y ganaron los de la izquierda, ganó el populismo. Y mire lo que ha pasado en dos meses, ayer -jueves- renunció el gabinete, absolutamente ingobernable el país. En tres semanas se fueron el 15% de las reservas internacionales del Perú, es decir, 15 mil millones de dólares salieron de los hogares, de la clase media; por el miedo no hay inversión, no hay deseos de invertir en Perú”, señaló.