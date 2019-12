“La ciudad lo que necesita son a muchos trabajando por ella”: Mónica Fadul

Entre los planes de Mónica Fadul, una abogada sincelejana con más de 20 años de experiencia y más de 10 reconocimientos en su hoja de vida, jamás estuvo ocupar un cargo público. Por eso, cuando el alcalde electo, William Dau Chamatt, la llamó para ofrecerle un lugar en su administración, le tomó un tiempo y varias consultas para llegar a una decisión, que terminó siendo positiva. Ahora asumirá el título de “gerente de ciudad”, cargo que ocupará desde el primero de enero y que a juicio de Dau la hará responsable de los “chicharrones diarios”, mientras él se dedica a trabajar en los grandes proyectos.

Este cargo, que ya se ha aplicado en ciudades de Norteamérica y Europa, requiere algunos requisitos. El principal es ser políticamente neutro. Pero, quien lo ocupe también debe tener las capacidades técnicas y ejecutivas necesarias, que a Mónica le sobran. Sin embargo, aunque todo parezca su favor, otro reto que debe sobrepasar será mantener una buena relación con los miembros del Concejo.

William Dau dice que usted es su amiga, ¿desde cuándo lo conoce?

Desde hace 20 años nos conocemos y lo hicimos trabajando en temas anticorrupción. La ciudad despertó hace unos lustros y se lograron cosas muy importantes en este ámbito; otras aún son motivo de frustración. Pero lo indiscutible es que se recogen frutos . La elección del alcalde es su más clara expresión.

¿Por qué la ciudad necesita un gerente?

Con independencia del nombre, considero que la ciudad lo que necesita son muchos trabajando por ella, cuidándola y haciendo lo mejor por su bien. Como lo ha dicho el alcalde, es de alguna manera que los temas cotidianos no dejen que el burgomaestre distraiga su esfuerzo en las acciones de gobierno y la toma de decisiones de largo plazo .

Hay quienes dicen que el cargo de gerente que ocupará es parecido al de los alcaldes de calle que nombró Judith Pinedo en su administración, ¿son parecidos o diferentes? ¿Cuál será su función?

No preciso cuáles eran las funciones del alcalde de calle, pero lo que sí puedo decir es que una de mis funciones será apoyar la gestión de las distintas dependencias de la Alcaldía y coordinarlas: apagar los fuegos, representar al alcalde en algunas instancias y cumplir con los encargos que considere.

¿Se está proyectando para ser gerente los 4 años o cree que luego asumiría otras funciones?

Le dije al alcalde con toda la claridad que iría a acompañarlo en este empeño como asesora del despacho con las funciones indicadas. Ninguna secretaría ni tampoco institutos descentralizados. Creo que por mis íntimas convicciones, mi forma de ser y la experiencia de vida, puedo servir mejor desde una instancia como la que se prevé. Sobre el tiempo, no hay mejor que dejar que se vayan dando las cosas y que suceda solo le que conviene a Cartagena . Me recuerdo a diario que somos efímeros y prescindibles .

Teniendo en cuenta que Dau ha criticado el actual gobierno departamental, a cargo de Dumek Turbay y que su sucesor, Vicente Blel, sigue en esta misma línea, ¿será la encargada de manejar la relación con la Gobernación o buscarán la manera de que se pase la página y trabajen juntos?

El alcalde ha hecho manifiesto su interés de construir las relaciones que sean necesarias y trabajar por los grandes temas comunes de servicio a la comunidad bajo el principio de transparencia que es y será su bandera. Si puedo servir, también haré lo propio.

Hay algunas personas que te decían la concejal 20, por tu participación activa en la corporación, seguirán dispuesta a seguir esa actividad en el concejo?

Ese titulo me encanta. Me describe. Toda la vida me ha gustado el debate y más en este espacio de la democracia. Además, ha sido una concesión graciosa. Seguiré participando las veces que se requiera y en especial convocando la voluntad de los concejales y de la ciudadanía para construir los consensos que demanda la ciudad.

El mismo alcalde reconoció que debe atemperarse ya que los señalamientos, como los que ha hecho, podrían perjudicarlo, ¿cree que tendrán un papel de polo a tierra?

El alcalde es una persona que ha dado unas luchas tenaces y eso le ha valido muchas persecuciones. También aprende rápido y ha dicho con vehemencia que su compromiso es Cartagena y que va a emplear sus fuerzas en hacer posibles las más altas aspiraciones de generar bien y desarrollo común. Si ser un polo a tierra es contribuir a construir puentes y facilitar, entonces sí.

¿Cuáles son los temas que se deben priorizar en la ciudad?

La ciudad enfrenta grandes desafíos y asumirlos adecuadamente impone contar de salida con buenas herramientas de planeación territorial; un plan de desarrollo robusto y realizable y un plan de educación a largo plazo que sea respetado con independencia de los gobiernos. También necesita unas herramientas administrativas para facilitar el ejercicio de las funciones públicas y la vida de los ciudadanos; y promover condiciones para la generación de competitividad, que por definición es incluyente. Y principalmente, que cada acción que ejecute sirva para incidir en la dignificación de los ciudadanos con prioridad de quienes padecen pobreza y las más relevantes desigualdades .