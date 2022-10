La cartagenera segunda al mando en el partido del presidente Gustavo Petro

Tres intentos para llegar a ser el inquilino de la Casa de Nariño. Más de once millones de votos le significaron la victoria que tanto anheló el pasado 19 de junio. Desde el 7 de agosto es el presidente de Colombia. Gustavo Petro es uno de los políticos más reconocidos de la historia reciente del país y su protagonismo ha hecho que muchos piensen que su partido se llama Pacto Histórico. (Lea: Petro y Dau, en reunión clave para combatir la inseguridad en Cartagena)

No obstante, eso no es así. El Pacto Histórico no es más que una coalición de diversos partidos y movimientos sociales entre los que se encuentran: el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, colectividades indígenas, entre otros. Sin embargo, su liderazgo, según muchos analistas, lo representa la Colombia Humana.