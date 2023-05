“La candidatura de Judith Pinedo me da miedo”: Gabriel Rodríguez Osorio

“Aquí hay 45.000 personas que no comen sino dos o tres veces a la semana. Hay 400.000 personas solo tienen para dos comidas al día. Esto es inconcebible en una ciudad que podría ser una de las urbes más desarrolladas desde el punto de vista urbanístico y de infraestructura, con gente hospitalaria, riqueza cultural y gastronómica, entre otras potencialidades”, expuso Rodríguez.

“Hemos construido más de 200,000 m² de vivienda, Debido a esa experiencia se desata la gran preocupación ante el déficit de techo que hay en la ciudad. A la Alcaldía de Cartagena hay que revolucionarla y ponerla a marchar como una empresa privada que esté compaginada con el Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro y con un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado y bien estructurado”, afirmó el aspirante.

¿Por qué se considera una buena alternativa?

Gracias a mi visión de urbanista estoy acostumbrado a construir. La ciudad necesita fortalecer sus infraestructuras. El próximo alcalde va a encontrar una Secretaría de Hacienda robusta y con mucha plata para hacer obras. Obras que generan empleo y ayudarán a que la comunidad salga del hueco del hambre y la pobreza.

Sacar adelante, a través de un Plan de Desarrollo de Obras Públicas, 23 proyectos clave para la ciudad como el de drenajes fluviales, un plan de movilidad, centros de salud, entre otras urgentes intervenciones que propicien el desarrollo que necesitamos.

¿Cree, como muchos, que luego de William Dau volverá la política tradicional?

Su triunfo fue muy disruptivo. La gente votó por una alternativa ante el desgobierno, la corrupción y la desconfianza por lo público; sin embargo, su administración no cuajó. No obstante, la historia de Cartagena dicta que aquí votamos por opinión y no por maquinarias, como lo fue con Guillermo Paniza o Judith Pinedo.

Entonces creo que es el momento de otra vez elegir alternativas alejadas de la politiquería. Creo que no todo ha sido malo, por ejemplo, Dau deja una finanzas públicas muy robustas con una capacidad de endeudamiento grandísima. Además, se atrevió a actualizar el catastro, algo que es bien impopular y difícil, pero que deja muchas cosas organizadas para las próximas administraciones.