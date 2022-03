Es el caso de la manizaleña Diana Lorena Gómez Zuluaga, aspirante al Senado por el Centro Democrático, reservista de la Policía, deportista y distante de los extremos en la política. Estuvo hace días en Cartagena en medio de, como llama, “una campaña contrarreloj ante los costos de una campaña”. Para Gómez su campaña es particular, genuina y alternativa porque la única forma en que podía hacer algo atípico era a bordo de su bicicleta y un carro casa en el que recorre el país. Desde hace más de siete años practico el ciclismo, única forma de reconocer dificultades y potencialidades”, afirma la candidata.

Volanteo, reuniones políticas, eventos con artistas famosos, compra de espacios mediáticos y contratos con agencias de comunicaciones, son elementos del decálogo de las campañas políticas tradicionales actualmente. Mucho dinero, líderes y sillas rimax de por medio; sin embargo, no todos los candidatos se pueden permitir el gasto de miles y miles de millones para llegar al Congreso.

Diana Lorena a bordo de su bicicleta y su carro casa al fondo.

¿Cuál es el principal eje en el que gira su campaña política?

Mi campaña se basa en los 3 pilares de la sostenibilidad: social, ambiental y económico. En lo social defenderé la equidad de género y el respeto por la Ley y el orden. En lo ambiental promoveré la movilidad sostenible, la seguridad y educación vial, la inversión en infraestructura de vías que permitan el desplazamiento seguro de los actores viales. Y desde lo económico impulsaré el turismo con propósito y la cadena productiva que se genera en torno al uso de la bicicleta.

¿Qué la trajo y cómo le fue en Cartagena?

Dentro de mis recorridos por el país, Cartagena es una ciudad emblemática que no podía dejar de visitar, por lo que representa por sus potencialidades en turismo, gastronomía y cultura. Tuve una gran acogida y pude evidenciar las potencialidades en materia turística, movilidad sostenible, fortalecimiento del tejido social y escuché algunas necesidades de los ciudadanos en temas de seguridad, infraestructura que enriquecerán mis propuestas para trabajar en el Senado.

Usted propone el fortalecimiento del turismo sostenible, ¿tuvo eco esa propuesta en nuestra ciudad?

Sí tuvo bastante acogida, mis propuestas para el sector turismo son: adelantar estrategias y proyectos de turismo en bicicleta (sostenible); fortalecer el tejido social de la cadena productiva del sector y todos los actores involucrados; desarrollar competencias en comunidades receptoras (identidad y pertenencia); fortalecer economías locales y las veedurías ciudadanas que realizan seguimiento a operadores del sector. Además, es necesario visibilizar atractivos diversos y no tradicionales; apoyar el fortalecimiento de infraestructura y vías.

Desde hace más de siete años practica el ciclismo, ¿pedalea por Colombia en su bicicleta, en qué momento se le ocurrió y por cuál motivo lo hace?

En cuanto tomé la decisión de poner a consideración mi nombre, decidí hacer una campaña que me permitiera recorrer el país de forma económica y diferente, que a su vez me llevara a conocer el país y las necesidades de sus habitantes de primera mano.

¿Del ciclismo qué se puede extraer para el ejercicio político?

La práctica del ciclismo como deporte o uso del tiempo libre permite trabajar en equipo, crear estrategias, conocer el país, adaptarse al cambio, vivir y conocer las necesidades y potencialidades de Colombia, desarrollar habilidades y descubrir potencialidades.

La movilidad de nuestras ciudades es mayormente caótica. ¿Cómo planea proponer políticas y estrategias para mejorar este ámbito?

Al crear estrategias y proyectos que tengan mayor inversión en infraestructura y educación vial, campañas de movilidad y armonía vial. Inversión en construcción y mejora de bicicarriles, ciclovías, espacios de descanso para ciclistas, mejoramiento de vías secundarias y terciarias.

¿Por qué dice que el expresidente Uribe cambió el país?

Porque en 2002 estábamos secuestrados en nuestras propias ciudades y la violencia se había apoderado de las calles de las principales ciudades y pueblos del país. En su gobierno esto cambió contundentemente y la seguridad generó calidad de vida y desarrollo para los colombianos.

Es reservista de la Policía Nacional, una institución con muchos críticos. ¿Cómo recomponer la confianza a la entidad y su relación con la ciudadanía? ¿Esto fomentaría la seguridad ciudadana que usted propone?

Las instituciones están conformadas por personas, en ese sentido, no se pueden generalizar acciones y arropar a todos en un solo saco, debemos reivindicarnos como ciudadanos promoviendo el respeto por la ley y el orden. El respeto es una relación de doble vía no podemos exigirlo si no lo damos.