La campaña para apoyar a los que le ponen el ojo a la corrupción

Una de las metas de La Contratopedia Caribe, el medio de comunicación que desde 2019 le pone la lupa a la contratación pública en Bolívar y Atlántico, será cubrir las elecciones regionales de este 2023, con particular foco en Cartagena y Barranquilla: dos ciudades donde se vaticina un pulso entre fuerzas progresistas y clanes familiares, con histórico arraigo político. Elecciones 2023: así trabaja la Registraduría para frenar la trashumancia

Su recorrido

Desde su creación, en septiembre de 2019, La Contratopedia ha trabajado bajo un manifiesto periodístico que le apuesta a contar lo público de manera crítica, a hacer periodismo contrapoder, a no replicar comunicados de prensa sin reportería propia y a financiar sus historias sin comprometer su agenda investigativa.

“Cuando La Contratopedia era solo un sueño de papel dijimos que la pauta oficial no sería un camino, porque las reglas para acceder a esos montos que destinan las administraciones locales y departamentales dejan las agendas periodísticas vulnerables ante el poder político. Hemos logrado investigar gracias a fondos nacionales e internacionales, que no han condicionado nuestros contenidos, pero reconocemos que financiar nuestro trabajo no ha sido fácil. Por eso ahora les estamos pidiendo una mano a los lectores”, resaltó la cofundadora.

Si desea colaborar con La Contratopedia Caribe, puede hacerlo en este enlace: https://vaki.co/es/vaki/WJpY5FLWFICsaRlqpZm9