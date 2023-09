La batalla que José Osorio le ganó a Jacqueline Perea

El 28 de abril de este año, Jacqueline Perea, candidata a la Alcaldía de Cartagena, denunció ante el Consejo Nacional Electoral a su rival José Osorio, avalado por Independientes, por presuntamente hacer campaña antes del tiempo estipulado y en espacios no permitidos. Lea: Candidato a la Alcaldía denuncia amenaza de muerte contra su hija

“Si aún no eres candidato y ya violas la ley, no me quiero imaginar lo que harías siendo alcalde. Juego limpio!”, fueron las palabras de Perea en X cuando informó sobre su denuncia ante el CNE por publicidad política anticipada.