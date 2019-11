La APP que tiene enfrentado a Pedrito Pereira con el Concejo

Sigue la confrontación de varios concejales con el alcalde encargado Pedrito Pereira Caballero, por la Alianza Público Privada (APP) que quiere firmar en nombre del Distrito para la construcción del Corredor Portuario y Turístico, que también contempla la Quinta Avenida de Manga. En ese sentido, el Concejo propuso y aprobó el proyecto de acuerdo 180, con el que se pretende quitarle las facultades a Pereira para firmar esta APP. Pese a ello, como está dentro de sus funciones sancionar estos acuerdos, Pereira no lo firmó y lo devolvió, presentando en la sesión de ayer varias objeciones por “inconveniencias”. “Lo objetamos para que lo estudie el Concejo. Ellos decidirán si aceptan o no las objeciones, y tomen una decisión. Luego, si esta decisión es negativa, le corresponde al Tribunal decidir”, explicó Pereira. En la objeción, presentada ayer en un oficio, Pereira señaló que el título y algunos artículos del acuerdo 180 son contrarios a la constitución, porque “el alcalde distrital tiene la facultad, la competencia por Constitución y las leyes, para celebrar contratos, entre ellos la APP y la concesión”. También “porque el acuerdo que se objeta no puede señalar que para que el alcalde pueda celebrar una APP, debe contar con la facultad del Concejo”. La respuesta de los concejales no se hizo esperar y algunos de ellos incluso manifestaron que incitaran manifestaciones en puntos principales de la ciudad, para evitar que el alcalde firme la APP. Uno de ellos fue Carlos Barrios, quien nuevamente hizo pronunciamientos fuertes y señaló lo siguiente: “El alcalde Pereira lo que está haciendo es una leguleyada jurídica con el fin de sacarse el compromiso legal, moral y social con la ciudad. Ahí veo un juego de palabras de facultades con autorización (...) Le pido al alcalde electo que se pronuncie frente a este contrato. Hoy se lo exijo, Cartagena no puede quedar a la merced con una leguleyada jurídica. Vamos a revisar las objeciones y a insistir con el proyecto de acuerdo. Me parece triste que el alcalde reconozca que el proyecto donde lo autorizaron no tenga unidad de materia y que reconozca que las facultadas están vencidas, pero hace una abstracto a una leguleyada jurídica al traer la Ley 80 del 93, cuando no es la ley aplicable para este tipo de contratación, porque es la ley 1508, que le dio cabida la nacimiento de las APP”, dijo. Añadió que “nos va a tocar hacer una movilización en contra de los intereses del alcalde Pereira (...) Cuál es la motivación de dejarle 30 años más de peajes a Cartagena, cuando le hemos dicho en el 2016 cómo era viable construir la Quinta Avenida con recursos propios (...) Si Dau no le pone el ojo a este tema, será uno de los más grandes goles que va a sufrir Cartagena. Aquí los concejales dejaron constancia que no votaban el proyecto de acuerdo porque las facultades estaban vencidas, las cuales le dieron los concejales en el 2018. En la reunión de mañana -hoy- con Dau queremos escuchar su posición”.

En Bocagrande y Mamonal

El concejal conservador Óscar Marín habló en el mismo sentido. “Este es un proyecto que genera un impacto negativo en la ciudadanía. No sé si seré irresponsable por lo que diré, pero tendremos que movilizarnos. Yo invito a Cartagena para que se movilice y podamos frenar, así sea por vía de hechos, y si a mí me quieren después mañana investigar por estar incitando... pero es que no queda de otra forma; si es que estamos haciendo las cosas de manera legal, pero es que estamos viendo a un alcalde que obedece a un interés particular. Es que la ciudad está mamada de tener peajes (...) Si insiste en firmar la APP, hago el llamado a la movilización, a tomarnos por vía de hecho tanto la entrada de Bocagrande como en la entrada a Mamonal, porque ahí es donde están los que se ven afectados cuando uno hace las movilizaciones, y van a llamar al presidente para que venga a solucionar el problema que hay aquí”, señaló Marín. Por su parte, Américo Mendoza dijo que todas las concesiones deben pasar por la autorización del Concejo. “Para mí es un descaro que una vía de más de 20 kilómetros, que es el corredor de Cargas, y en la carta aplica la expresión de megaobras, cuando lo que quieren construir es dos kilómetros sobre lo construido (...) Me pregunto cuál es la megaobra si la intervención la harán sobre un tramo de dos kilómetros apenas. Y el Distrito en cambio tiene que revertir a los constructores dos billones en los próximos 30 años”, explicó Mendoza. Mientras tanto, el cabildante Ronald Fortich dijo que el proyecto afectaría a los más pobres y que había que analizarlo y no actuar a la ligera. A su turno, el concejal liberal Javier Curi dijo: “Cómo se le impone un proyecto a una ciudad que no quiere pagar por vía peajes. Hay un grueso de la población que no quiere peajes”. Así mismo, la concejala Duvinia Torres dijo que para que se ejecute el proyecto habrá que hacer una consulta con la comunidad de Pasacaballos. “Cartagena no puede tener dos peajes más. Estaba convencida que el alcalde Pereira iba a decir: ‘doy por suspendido el proceso’. Lo que está buscando es tiempo para que llegue el 22 de noviembre y firme la APP. Si bien la ciudad necesita proyectos estratégicos, hay otras formas de financiar”, indicó Torres. Finalmente, la concejala Angélica Hodeg expresó que la corporación ha sido insistente en que no quieren un peaje más en la ciudad. “Si el alcalde tiene afán en esta APP, lo invito a que mejor coloque el acelerador en intervenir el puente Las Palmas, que ya se ha evidenciado que está a punto de colapsar”, dijo.

“Serán dos puntos de control”

El alcalde (e) Pedrito Pereira dio a entender que hay un desconocimiento del proyecto por parte de los concejales, pese a las explicaciones que se han hecho de este. “Se ha explicado hasta la saciedad que son puntos de control -los dos peajes-. Quien pague ahí no vuelve a pagar. Sólo se paga una vez en un sentido de acceso al Corredor; eso lo ha afirmado el originador del proyecto en todos los escenarios. El proyecto, en el evento en que se dé, generaría más de 5 mil 500 empleos, desarrollo y productividad para Cartagena. No hay nuevos peajes, sino nuevos puntos de control. Solo se paga una vez por un sentido, como ocurre hoy. Me extraña la actual posición del concejal Marín. Cuando fue presidente del Concejo asistió el 26 de febrero de este año a una presentación del proyecto, yo estuve presente. Estuvo de acuerdo con el proyecto y manifestó la importancia de la generación de empleo. Muchos fueron testigo de esto, entre ellos varios gremios. Sin embargo, respeto su postura”, contestó Pereira. Respecto a las manifestaciones del concejal Barrios, dijo: “Como lo he manifestado, mi talante me impide responder groserías, no me bajaré al nivel de los insultos”. En cuanto al llamado de los concejales al alcalde electo para que se pronuncie, hay que recordar que este señaló en una ocasión anterior que le pidió a Pedrito Pereira que no firmara proyectos que comprometieran su administración. Sin embargo, al ser consultado sobre lo ocurrido ayer en la sesión del Concejo, manifestó que para poder dar una respuesta le toca estudiar concienzudamente el proyecto y asesorarse con su equipo.

Precisiones