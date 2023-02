“La Alcaldía se gana con propuestas, no en paracaídas”: Goyo Payares

El Goyo Payares, reconocido arquitecto, urbanista y activista por la vivienda digna en Cartagena, oficializó su candidatura a la Alcaldía de la ciudad con un “proyecto independiente, sin politiquería y sin deberle favores a nadie”. Lea: Lo que no se dijo sobre la renuncia del candidato de Dau a la Alcaldía

Para el arquitecto el origen de la galopante inseguridad en Cartagena es la falta de control de la droga que sale en contenedores desde puertos como nuestra ciudad, Santa Marta y Buenaventura. “Esas organizaciones criminales mandan su gente a cuidar la mercancías y reclutan muchachitos de los barrios populares, lo que provoca esta matazón. ¿Qué dice la Sociedad Portuaria o la Policía al respecto? Aquí tenemos que decirnos la verdad y parar eso; pero será imposible si esta ciudad no tiene una dirección clara. Por eso me motivé a lanzarme”, expuso.

Muchos en la ciudad que conocen su vida pública se preguntarán el porqué no aspira bajo el faro del Pacto Histórico y de Gustavo Petro, a lo que él afirmó que “le gusta ganarse las cosas con trabajo y no cayendo en paracaídas”. “Yo vengo de la izquierda, pero no soy comunista. Esta no es mi primera aspiración y cuando analicé el panorama me di cuenta que no hay una correcta representación de los sectores alternativos. Y lo que busco es demostrar que un proceso electoral se puede ganar con propuestas y no unciones o guiños desde Bogotá”.

Con respecto al déficit de vivienda que registran estudios de Cartagena Cómo Vamos y el Dane, Payares expone que “mientras siga la robadera en Corvivienda, una entidad llena de vagabundos y sinvergüenzas que se roban el presupuesto, nada cambiará. Pero ponerle nombres a la corrupción es perder el tiempo, así como Dau ha perdido tres años. Cuando a ti te eligen alcalde o gobernador no es para que mandes como dictador, sino obedecer a la ciudadanía y sus necesidades insatisfechas”, resaltó Payares.