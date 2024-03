Juez ordena arresto a Dumek, Yamil y alcaldes de Turbaco, El Carmen y San Jacinto

El caso se remonta a 2022, cuando la Liga de Mujeres Desplazadas, una organización multiétnica compuesta por mujeres víctimas del conflicto armado colombiano en Bolívar que luchan por “la restitución y defensa de los derechos humanos individuales y colectivos de las mujeres desplazadas y sus familias en varios municipios, incluidos El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Turbaco y el Distrito de Cartagena”, insistieron en que, a pesar de que están inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y son beneficiarias de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) aprobado para la organización, que incluye medidas de restitución, garantías de no repetición, satisfacción y rehabilitación, algunas entidades territoriales no han respondido adecuadamente a las peticiones de la organización y no han cumplido con las medidas del PIRC.