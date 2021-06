La Alcaldía de Cartagena tiene que pagar la seguridad social a los 19 miembros del Concejo Distrital. Así lo ordenó el juez 17 Penal Municipal de Cartagena luego de resolver una acción de tutela interpuesta por el concejal Óscar Marín, quien alegó que se le estaba violando el derecho a la seguridad social y a la salud.

Este argumentó que el 8 de enero el Congreso expidió la Ley 2075 del 2021, “por medio de la cual se modifica el régimen vigente para la liquidación de honorarios de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, se adoptan otras medidas en seguridad social y se promueve el derecho al trabajo digno”.

El concejal explicó que dicha norma dispone que la cotización de la seguridad social quedó en cabeza de la entidades territoriales, y que en el caso de Cartagena el Distrito no ha cumplido con esa obligación.

“Esta ley conmina a las entidades territoriales --dijo el concejal-- a que tengan que afiliar a la seguridad social sin que esto llegue a entenderse como una vinculación laboral a los concejales para el pago de ARL, cajas de compensación, salud y pensión. Como transcurrió tanto tiempo y el Distrito no cumplía la norma, teniendo en cuenta la situación de la salud y más en Cartagena con los casos de COVID-19, me vi en la necesidad de interponer la tutela para que a través de este fallo el Distrito haga a lo que por ley está obligado, que no ha hecho, y es garantizarnos el pago de la seguridad social a los concejales”.

Si bien el fallo fue por la acción de tutela de Marín, por medio de este el juez cobijó a todos los concejales de Cartagena.

El togado resolvió: “Ordenar al alcalde Distrital de Cartagena que en el término máximo de 30 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente providencia, haga los trámites correspondientes para obtener la modificación del presupuesto de la vigencia actual, conforme a la Ley Orgánica de presupuesto y normas concordantes, donde se incluya el pago de los aportes en seguridad social del accionante (pensiones, salud, caja de compensación, ARL) y del resto de concejales de la ciudad de Cartagena, pues no se pretende que solo se hagan afectaciones presupuestales exclusivamente para el señor Óscar Marín. Vencido dicho término, se le debe informar al despacho respecto a las gestiones realizadas, en aras del cumplimiento de la orden aquí encomendada. Una vez obtenga la disponibilidad presupuestal para dicho fin y las autorizaciones correspondientes, procederá al pago por concepto de seguridad social de los cabildantes de esta urbe”.