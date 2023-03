Judith Pinedo, ¿inhabilitada para aspirar a la Alcaldía de Cartagena?

A propósito de una nota de El Universal en la que diversas voces locales y nacionales invitan a Judith Pinedo a dar rienda suelta a su libertad, lanzándose a por la Alcaldía de Cartagena. Estos simpatizantes, entre los que se encuentre William Dau, la proyectan como una potente alternativa del progresismo en la ciudad. “Si Judith Pinedo no se lanza a la Alcaldía sería un craso error”: Dau

Para nadie es un secreto que el momento cuando Pinedo salió del batallón 12 de la Infantería de la Marina en Bocagrande, para abrazarse con el centenar de personas que la esperaban para recibirla en libertad, se convirtió en un pequeño laboratorio electoral bajo el sol.

En el lugar se escucharon arengas que instaban a la Mariamulata a retornar al servicio público, tras ser exonerada de un largo proceso en el que fue vinculada hace 13 años por la supuesta venta irregular de un predio en El Laguito a un hotel.

“Sería un craso error de parte de ella el no lanzarse a la Alcaldía de Cartagena, pues es una persona muy respetada por todo el mundo frente a la manada de malandrines que hay en la ciudad. Yo no puedo participar en política, pero a mí me parece que hoy amanecieron muchos asustados, bien aterrados. No es una o tres personas, es toda Cartagena la que está clamando que aspire, por lo que le va a tocar”, expresó Dau.