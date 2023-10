“Javier Julio Bejarano tiene el logo, pero José Osorio tiene al Pacto”

Hoy veo calles completamente destruidas e inundadas en Cartagena. La gente clama por soluciones al hambre, a la pobreza y el desempleo. Aunque William Dau dio un paso importante al parar la robadera de plata, eso no es suficiente pues no hay inversión en el futuro de la ciudad. Por eso estoy tan convencido que figuras como José y Germán son los políticos valerosos que se necesitan.

Yo en estos momentos lo único que anhelo es que a Colombia le vaya bien y eso demanda que el próximo 29 de octubre se elijan los mejores gobernantes. Cartagena y Bolívar no pueden permitir que personajes como Dumek Turbay, William García Tirado o Yamilito Arana capturen el poder para robustecer sus bolsillos. Ese círculo vicioso destruye la vida y la dignidad de la gente.

En conversación con El Universal habló de William Dau, del rumor de que será ministro de Gustavo Petro, de sus deseos de ser presidente de Colombia y de la coyuntura electoral. En este último tema no se guardó nada en contra de Dumek Turbay y Yamil Arana.

Si Dau o yo nos aliamos con los corruptos, pues no hubiera habido polarización. ¿Pero si yo me alío con los que se robaron EPM o Hidroituango, o Dau con los que han desangrado a Cartagena, algo hubiera cambiado?

Las encuestas no reflejan la realidad. Yo no gané ni una sola y fui elegido como alcalde de mi ciudad. Estos ejercicios suelen responder a los intereses de los grupos de poder que desangran el erario y que ahora quieren volver para despilfarrar el botín que deja Dau en las arcas de este Distrito.

Pero Osorio y Zapata no puntúan en las encuestas.

Lo que sí hay que perseguir es la disciplina, el carácter y la independencia para fortalecer la educación, para bajar los homicidios, entregar obras y luchar contra el desempleo y la pobreza extrema. ¿Cómo se logra? Con independencia. Nuestro partido se llama Independientes y por eso si José o Germán son elegidos no verás a nadie dándoles órdenes, como sí harán los clanes con Dumek o Yamilito.

Hay gente que piensa que las propuestas de José Osorio son más disparatadas que disruptivas.

Esa es la falsa idea que venden los politiqueros: convencer a la gente de que toda apuesta innovadora es una utopía. ¿Quién dijo que no se pueden aprovechar los cuerpos de agua de Cartagena para potenciar el transporte multimodal? Es lamentable que acá se construyó el bus fluvial que se usa en Barranquilla. A la ciudadanía quieren apagarle el fervor, enredándolos con lógicas como que los barrios de las faldas de La Popa no merecen un metrocable y que un tranvía no será el mejor aliado de Transcaribe.

Ese fervor del que hablo lo denoté hoy al ver cómo muchos cartageneros le prometieron su apoyo a José y a Germán. Habrá muchos que les “puyarán” los ojos a los “líderes de las encuestas” porque saben que a estas figuras no les duelen los niños con hambre, por lo que no se dejarán joder de personajes que creen que la gente tiene precio. Y no es necesario ir al Carmen de Bolívar para comprobarlo.

Pero si gana Dumek, con su gobierno nefasto le haría campaña a José Osorio, pues en cuatro años los cartageneros pedirán a gritos algo diferente, una apuesta fresca y joven, pero se perdieron cuatro años.

En Cartagena dicen que solo una unión entre Judith Pinedo, Javier Julio Bejarano, José Osorio y Javier Doria evitaría el triunfo de Dumek...

En Bazurto muchos le dijeron a José: “Sigue adelante, solo, que estamos contigo”. Mi consejo es que siga como va porque tiene la disciplina, el amor, la pasión y el ímpetu. Es un “pelao”, pero con una experiencia demostrada en administración pública cuando fue nuestro subsecretario de Educación, en una época convulsa en la que se nos vinieron encima dos pandemias: el COVID-19 y el uribismo. Él tiene todo para despertar el “león dormido” en Cartagena.

Yo creo que hay una gran oportunidad de integrar fuerzas. José ha invitado a la unidad, a buscar algún mecanismo de consenso, pero los otros candidatos alternativos no respondieron al llamado y “pidieron más tiempo”. Y tiempo es lo que no hay, se agota mientras charlamos.

Por eso considero que debemos seguir adelante, pues con trabajo duro y con el apoyo de gran parte del progresismo ganaremos la Alcaldía de Cartagena.

Pero el Pacto Histórico cohesiona a muchos de los votantes que ustedes buscan...

Javier Julio Bejarano solo tiene el logo, la marca del Pacto, pero las bases están con José Osorio.

¿Y por qué la gente debería convencerse de sus palabras ante el ruido que siempre le rodea?

¿Ruidos?

Sí. Las investigaciones en la Procuraduría, el proceso en el Consejo de Estado que busca quitarle la personería jurídica a su partido y los señalamientos de presuntas irregularidades en su gobierno en Medellín, hechos por Fico Gutiérrez y otras voces similares.

Son narrativas asociadas a una estrategia perfectamente planeada por los corruptos de siempre. No habían pasado 24 horas de elegirme como alcalde y ya había un proceso de revocatoria, cuando faltaban dos meses para posesionarme. Un exabrupto. Luego en medio de la pandemia no pararon con su revocatoria, lo que demuestra la mezquindad frente al bienestar general.

Los señalamientos lo que buscan es desacreditar a través de denuncias masivas que provocan las investigaciones en los entes de control que, gracias a Dios, se han ido cerrando una por una, y cada tutela termina anulada por los jueces. Todos los días nos cierran un proceso, algo que también le pasa a Dau.